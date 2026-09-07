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Thế giới

Mỹ bí mật rà phá thủy lôi suốt 4 tháng ở eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Mỹ đã tiến hành chiến dịch rà phá thủy lôi bí mật kéo dài 4 tháng tại eo biển Hormuz, sử dụng thợ lặn SEAL, robot và các phương tiện không người lái nhằm khôi phục an toàn cho tuyến hàng hải chiến lược.

Theo Financial Times, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã dành khoảng 4 tháng thực hiện chiến dịch rà phá thủy lôi bí mật tại eo biển Hormuz, với mục tiêu mở lại tuyến đường thủy quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu toàn cầu.

Iran cho biết đã rải thủy lôi tại vùng biển quốc tế và vùng biển Oman sau khi xung đột bùng phát. Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ước tính hồi tháng 6, rằng khoảng 80 quả thủy lôi có thể đã được triển khai dọc các tuyến hàng hải quan trọng.

Theo những người nắm rõ hoạt động này, các lực lượng Mỹ tiến hành nhiệm vụ trong điều kiện đặc biệt nguy hiểm, giữa lúc giao tranh và các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran tiếp diễn tại eo biển Hormuz và khu vực lân cận.

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Lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ trong buổi huấn luyện tác chiến hàng hải tại Coronado, California. (Hình minh họa)

Các thợ lặn thuộc lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ phối hợp với tàu mặt nước không người lái, robot và các thiết bị chuyên dụng dưới nước để phát hiện, xác định và vô hiệu hóa những quả thủy lôi nghi do Iran triển khai. Nhiều hoạt động được thực hiện vào ban đêm nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện.

Mục tiêu của chiến dịch là tạo ra tuyến hàng hải an toàn hơn cho các tàu thương mại, vốn phần lớn tránh eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố toàn bộ thủy lôi trong vùng biển quốc tế của eo biển đã được gỡ bỏ hoặc phá hủy. Quân đội Mỹ sau đó xác nhận tuyên bố này.

Thợ lặn Mỹ trực tiếp tiếp cận thủy lôi

Rà phá thủy lôi vốn là nhiệm vụ nguy hiểm, tốn nhiều thời gian, đặc biệt trong điều kiện chiến sự.

"Thông thường, một thợ lặn Hải quân sẽ xuống nước, tiếp cận quả thủy lôi, đặt thuốc nổ rồi phá hủy nó", Đại tá Hải quân Mỹ về hưu Bill Hamblet nói với Financial Times.

Chưa có thương vong nào của Mỹ được báo cáo liên quan đến chiến dịch.

Eo biển Hormuz vẫn có thể chưa hoàn toàn an toàn

Dù Washington tuyên bố đã làm sạch thủy lôi trong vùng biển quốc tế, giới vận tải và các chuyên gia an ninh hàng hải vẫn đặt câu hỏi liệu toàn bộ eo biển Hormuz đã thực sự an toàn hay chưa.

Các công ty vận tải biển cho rằng một số khu vực gần Oman, nơi Mỹ đang điều hướng tàu thuyền, có thể đã được rà phá. Tuy nhiên, tình trạng của những khu vực khác trong tuyến hàng hải chiến lược này vẫn chưa rõ ràng.

Nguy cơ Iran tái triển khai thủy lôi cũng là mối lo ngại lớn. Một giám đốc điều hành trong ngành vận tải dầu cho rằng việc thả lại thủy lôi không quá khó do có rất nhiều tàu nhỏ hoạt động qua eo biển vào ban đêm.

Ngay cả khi chưa có thủy lôi mới, chỉ riêng nguy cơ này cũng đủ khiến các hãng vận tải phải thận trọng, làm tăng chi phí bảo hiểm và gây sức ép lên hoạt động thương mại.

Quỳnh Như
FT
#Mỹ #Eo biển Hormuz #thủy lôi #SEAL #Iran #hàng hải #an ninh #xung đột #Trung Đông

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