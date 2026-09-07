Lãnh đạo Đồng Nai thăm nạn nhân sống sót duy nhất sau vụ thảm sát

TPO - Lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai vừa đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nạn nhân sống sót duy nhất sau vụ thảm sát tại xã Bình Minh khiến 3 người tử vong.

Ngày 7/9, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai - Lê Trường Sơn - cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bệnh nhân N.V.Q. (40 tuổi, ngụ xã Bình Minh), đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Lê Trường Sơn (thứ 2 từ phải qua) cùng đoàn công tác thăm hỏi anh N.V.Q. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Tại bệnh viện, ông Lê Trường Sơn thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên anh N.V.Q. yên tâm điều trị, phối hợp tốt với đội ngũ y, bác sĩ trong quá trình phục hồi sức khỏe, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình bệnh nhân.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai - Lê Trường Sơn - cũng yêu cầu công an thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, sớm đưa vụ thảm án tại xã Bình Minh ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP. Đồng Nai khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát. Ảnh: CAĐN.

Như Tiền Phong đã đưa tin chiều 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Anh (SN 2005, thường trú tại phường Hố Nai, TP Đồng Nai) để điều tra về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Đức Anh là hung thủ gây ra thảm án tại gia đình anh N.V.Q., ấp Bùi Chu, xã Bình Minh khiến 3 người chết, anh Q. bị thương nặng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Đức Anh khai nhận xuất phát từ mâu thuẫn yêu đương tình ái giữa đối tượng với Đ.T.P.A, nên sau khi uống rượu với một nhóm bạn, Đức Anh đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm (dao Thái Lan) đến nhà Đ.T.P.A, thuộc ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai để giết Đ.T.P.A.

Tuy nhiên, do nhà Đ.T.P.A khóa cửa nên Đức Anh không vào được. Đối tượng đã trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào nhà. Lúc này anh Đ.V.R là bố của Đ.T.P.A nghe tiếng động, bật điện phát hiện và nói chuyện với Đức Anh, nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục cạy ô cửa giếng trời và tuyên bố sẽ giết cả nhà Đ.T.P.A.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh hung thủ gây ra thảm án tại xã Bình Minh. Ảnh: CACC.

Do sợ hãi nên anh Đ.V.R đã chốt chặt các cửa. Không vào được nhà Đ.T.P.A, nên Đức Anh đã đột nhập vào nhà bên cạnh là nhà anh N.V.Q rồi mở cửa tầng 2 đột nhập vào nhà.

Thấy động, anh N.V.Q ra kiểm tra thì phát hiện Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Thấy anh N.V.Q, Đức Anh cầm dao lao vào tấn công anh N.V.Q.

Bất ngờ bị tấn công, anh N.V.Q chạy xuống bếp lấy dao chống trả lại nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương nên vứt dao, mở cửa chạy ra đường, Đức Anh tiếp tục đuổi theo tấn công đến khi anh N.V.Q gục xuống đường.

Sau đó Đức Anh quay vào nhà chốt cổng và xông vào phòng ngủ chém chị H.T.M, (SN 1990) là vợ và 2 con của anh N.V.Q gồm N.T.H. (SN 2015) và N.N.H. (SN 2025).

Tang thương tại nơi xảy ra thảm án ở xã Bình Minh.

Ông Đ.V.R đã gọi điện báo công an xã Bình Minh. Chỉ sau 5 phút, lực lượng công an xã đã có mặt khống chế, bắt giữ được Đức Anh và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên do bị thương nặng, 3 người thân anh N.V.Q. đã tử vong. Chiều 4/9, gia đình đã đưa thi thể các nạn nhân về quê ở tỉnh Nghệ An để mai táng.

Riêng anh Q. sau khi nhập viện với cơ thể đa vết thương, các bác sĩ triển khai đồng loạt nhiều ekip phẫu thuật trong 6 tiếng. Đến nay, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, các vết thương tiến triển tốt, hiện đang được các bác sĩ và người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP. Đồng Nai).