Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trang trại dứa sắp đến kỳ ra quả bị phá tan hoang

Ngọc Tú

TPO - Phát hiện hàng trăm cây dứa bị phá hư hỏng, chủ trang trại ở Nghệ An ban đầu nghi ngờ có người cố tình phá hoại. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đơn vị chức năng xác định “thủ phạm” là đàn lợn rừng.

Hai ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip và hình ảnh ghi lại cảnh hàng loạt cây dứa tại một trang trại ở xã Quỳnh Tam (Nghệ An) bị phá hư hỏng. Đáng chú ý, số dứa này đã được trồng hơn một năm và đang chuẩn bị bước vào thời kỳ cho quả, thu hoạch. Sự việc gây xôn xao dư luận trên địa bàn.

Cụ thể, sáng 6/9, anh Hồ Huy Hoàng (35 tuổi, trú xóm 4, xã Quỳnh Tam) lên trang trại dứa của gia đình để kiểm tra. Vừa đặt chân tới khu vực trồng, anh hốt hoảng khi phát hiện hàng loạt cây bị phá, phần ngọn và chồi bị hư hỏng.

797938824-2141754533043106-2600923237085408568-n.jpg
Hàng loạt cây dứa trong trang trại của anh Hồ Huy Hoàng bị phá hư hỏng phần chồi, ngọn.

Thấy nhiều cây dứa bị tác động cùng lúc, anh Hoàng ban đầu nghi ngờ có người cố tình phá hoại nên quay video, chụp ảnh hiện trường đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, anh nhận thấy bản thân không có mâu thuẫn hay xích mích với ai nên quyết định kiểm tra kỹ trước khi báo cơ quan công an.

793245578-1084094837441662-5532545740649348477-n.jpg
798729455-28605101489180041-7751200561503285082-n.jpg
Công an đến hiện trường kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

“Lúc lên trang trại, tôi rất hốt hoảng vì thấy hàng loạt cây bị hư hỏng phần ngọn, chồi. Ban đầu tôi nghĩ có người phá nên báo công an. Mình không xích mích, thù oán với ai nên muốn tìm hiểu kỹ nguyên nhân”, anh Hoàng nói.

Sáng 7/9, Công an xã Quỳnh Tam có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình kiểm tra khu vực trồng dứa. Qua dấu vết để lại, lực lượng chức năng và chủ trang trại xác định những cây bị hư hỏng là do lợn rừng vào phá.

Tại khu vực này xuất hiện dấu chân và phân lợn rừng. Nhiều ngọn, chồi dứa cũng có dấu hiệu bị cắn phá.

799225905-28618474371176086-3690894391779315308-n-3732.jpg
Khoảng 500 cây dứa đã bị lợn rừng cắn phá, gây thiệt hại lớn.

“Sau khi kiểm tra kỹ, chúng tôi phát hiện dấu chân, phân lợn rừng để lại. Một số ngọn, chồi cây bị lợn cắn phá”, anh Hoàng chia sẻ.

Theo chủ trang trại, anh đã đầu tư khoảng 200 triệu đồng để trồng trang trại dứa. Toàn bộ khu vực trồng rộng gần 4ha, với hơn 17.000 cây. Số dứa được xuống giống hơn một năm, đang chuẩn bị ra quả và bước vào kỳ thu hoạch. Vụ việc khiến khoảng 500 cây bị hư hỏng.

Ngọc Tú
#Nghệ An #trang trại dứa #phá hoại #xác minh #video #mạng xã hội #trang trại dứa bị phá #xôn xao trang trại dứa bị phá #phá hoại trang trại dứa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe