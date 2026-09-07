Trang trại dứa sắp đến kỳ ra quả bị phá tan hoang

TPO - Phát hiện hàng trăm cây dứa bị phá hư hỏng, chủ trang trại ở Nghệ An ban đầu nghi ngờ có người cố tình phá hoại. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đơn vị chức năng xác định “thủ phạm” là đàn lợn rừng.

Hai ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip và hình ảnh ghi lại cảnh hàng loạt cây dứa tại một trang trại ở xã Quỳnh Tam (Nghệ An) bị phá hư hỏng. Đáng chú ý, số dứa này đã được trồng hơn một năm và đang chuẩn bị bước vào thời kỳ cho quả, thu hoạch. Sự việc gây xôn xao dư luận trên địa bàn.

Cụ thể, sáng 6/9, anh Hồ Huy Hoàng (35 tuổi, trú xóm 4, xã Quỳnh Tam) lên trang trại dứa của gia đình để kiểm tra. Vừa đặt chân tới khu vực trồng, anh hốt hoảng khi phát hiện hàng loạt cây bị phá, phần ngọn và chồi bị hư hỏng.

Hàng loạt cây dứa trong trang trại của anh Hồ Huy Hoàng bị phá hư hỏng phần chồi, ngọn.

Thấy nhiều cây dứa bị tác động cùng lúc, anh Hoàng ban đầu nghi ngờ có người cố tình phá hoại nên quay video, chụp ảnh hiện trường đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, anh nhận thấy bản thân không có mâu thuẫn hay xích mích với ai nên quyết định kiểm tra kỹ trước khi báo cơ quan công an.

Công an đến hiện trường kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

“Lúc lên trang trại, tôi rất hốt hoảng vì thấy hàng loạt cây bị hư hỏng phần ngọn, chồi. Ban đầu tôi nghĩ có người phá nên báo công an. Mình không xích mích, thù oán với ai nên muốn tìm hiểu kỹ nguyên nhân”, anh Hoàng nói.

Sáng 7/9, Công an xã Quỳnh Tam có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình kiểm tra khu vực trồng dứa. Qua dấu vết để lại, lực lượng chức năng và chủ trang trại xác định những cây bị hư hỏng là do lợn rừng vào phá.

Tại khu vực này xuất hiện dấu chân và phân lợn rừng. Nhiều ngọn, chồi dứa cũng có dấu hiệu bị cắn phá.

Khoảng 500 cây dứa đã bị lợn rừng cắn phá, gây thiệt hại lớn.

“Sau khi kiểm tra kỹ, chúng tôi phát hiện dấu chân, phân lợn rừng để lại. Một số ngọn, chồi cây bị lợn cắn phá”, anh Hoàng chia sẻ.

Theo chủ trang trại, anh đã đầu tư khoảng 200 triệu đồng để trồng trang trại dứa. Toàn bộ khu vực trồng rộng gần 4ha, với hơn 17.000 cây. Số dứa được xuống giống hơn một năm, đang chuẩn bị ra quả và bước vào kỳ thu hoạch. Vụ việc khiến khoảng 500 cây bị hư hỏng.