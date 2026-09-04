Nhắc nhở nhóm người hát karaoke gây ồn, người đàn ông bị đánh nhập viện

TPO - Sau khi đến nhắc nhở nhóm hơn 10 người đang nhậu và hát karaoke gây ồn tại một kho sầu riêng, một người đàn ông xảy ra mâu thuẫn rồi bị nhóm người tại đây đuổi đánh, gây thương tích.

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bị nhóm người đánh hội đồng.

Chiều 4/9, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh vụ một người đàn ông bị nhóm người đuổi đánh gây thương tích sau mâu thuẫn tại kho sầu riêng ở phường Buôn Hồ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h10 ngày 2/9, Nguyễn Hoàng V. (SN 1995) cùng Trần Thế C. (SN 1993, cùng trú tại TDP Thiện An 3, phường Buôn Hồ), đến kho sầu riêng “Gia Long 001” tại số 1145 Hùng Vương để nhắc nhở nhóm hơn 10 người đang nhậu, hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư.

Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Huỳnh Trần Nhật T. (SN 2002) dùng tay đánh một cái vào vùng mặt Nguyễn Hoàng V. Sau đó, Nguyễn Hoàng V. chạy ra trước kho sầu riêng. Tại đây, Nguyễn Thiên H. (SN 1997, chủ kho) đi ra nói chuyện thì bị Nguyễn Hoàng V. dùng tay đánh một cái vào mặt.

Nguyễn Hoàng V. tiếp tục chạy qua Quốc lộ 14 thì bị những người làm việc tại kho sầu riêng đuổi theo đánh. Nhóm này được xác định dùng tay, chân và ghế nhựa đánh Nguyễn Hoàng V. gây thương tích.

Những người được xác định tham gia đánh Nguyễn Hoàng V. gồm Huỳnh Trần Nhật T.; Nguyễn Sanh P. (SN 2008); Nguyễn Đức H. (SN 2010), người được xác định dùng ghế nhựa đánh; Nguyễn Minh H. (SN 1997) cùng một số người khác đang được cơ quan chức năng xác minh.

Hậu quả, Nguyễn Hoàng V. bị thương tích phần mềm, hiện đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và hành vi của những người liên quan.