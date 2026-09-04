Vụ hàng cây xà cừ bị cưa hạ bất thường: Thêm báo cáo 'lạ' của kiểm lâm

TPO - Liên quan vụ hàng cây xà cừ bị cưa hạ bất thường trong trụ sở xã H'bông cũ (sau sáp nhập là xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai), UBND xã Ia Hrú cho rằng báo cáo của Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê chưa đảm bảo tính đầy đủ, khách quan.

Ngày 4/9, UBND xã Ia Hrú đã có báo cáo về việc làm rõ một số nội dung liên quan việc kiểm tra, xác minh vụ cưa cây xanh tại trụ sở xã Hbông cũ (sau sáp nhập là xã Ia Hrú).

Theo đó, qua xem xét nội dung báo cáo của Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê, UBND xã Ia Hrú nhận thấy quá trình kiểm tra, xác minh và tổng hợp, báo cáo kết quả còn một số vấn đề chưa đảm bảo tính đầy đủ, khách quan, minh bạch, cần được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, làm rõ.

Cụ thể, ngày 11/8, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê phối hợp với UBND xã và đơn vị liên quan kiểm tra thực tế việc cưa cây xà cừ. Bà Đinh Thị Hoan – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, tham gia buổi kiểm tra, nhưng trong quá trình làm việc, UBND xã lại không được cung cấp để xem, trao đổi, xác nhận nội dung biên bản làm việc và không được ký biên bản kiểm tra, xác minh tại thời điểm kết thúc buổi làm việc.

Kiểm lâm thời điểm kiểm tra, xác minh hàng cây xà cừ bị cưa hạ.

UBND xã Ia Hrú cũng nhận thấy, đối chiếu sơ bộ, chỉ xác định được 3 lóng gỗ có đường kính phù hợp với đường kính gốc của các cây bị cưa (chỉ phù hợp về kích thước nhưng không trùng khớp mặt cắt); 11 lóng gỗ còn lại có đường kính không phù hợp với đường kính gốc cưa.

Theo UBND xã Ia Hrú, việc kiểm lâm cho rằng không phù hợp do “mạch quá lớn”, “cây hai thân”, “chia cắt trong quá trình cắt hạ” mới chỉ là ý kiến giải thích, chưa thể hiện rõ căn cứ chuyên môn.

Để đảm bảo việc giải quyết khách quan, UBND xã Ia Hrú kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai kiểm tra lại toàn bộ quá trình xác minh của Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê, trong đó làm rõ trình tự tổ chức kiểm tra, việc lập biên bản, thành phần tham gia, việc ghi nhận và xác nhận ý kiến của các bên.

Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cần chỉ đạo xác minh độc lập về nguồn gốc 14 lóng gỗ xà cừ, đặc biệt là 11 lóng chưa được xác định được sự phù hợp với các gốc cây đã cưa hạ.

Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê phối hợp với UBND xã Ia Hrú kiểm tra hiện trường hàng cây xà cừ bị cưa hạ nhưng báo cáo lại được cho là có nhiều điểm "bất thường".