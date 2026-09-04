Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình chỉ đạo rà soát, giải quyết hồ sơ đất đai, tránh để dân đi lại nhiều

TPO - Tại phiên tiếp công dân định kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn yêu cầu rà soát riêng từng hồ sơ trong số 23 hộ dân đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện phải giải quyết ngay, trường hợp chưa đủ điều kiện phải trả lời, hướng dẫn cụ thể bằng văn bản, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần.

Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ảnh: BNO.

Chiều 3/9, ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ. Phiên tiếp công dân được kết nối trực tuyến với xã Giao Hòa. Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Trọng Lượng đại diện 23 hộ dân ở xóm 8, xã Hồng Thuận (nay là xã Giao Hòa) đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các thửa đất có nguồn gốc sử dụng ổn định, không có tranh chấp.

Theo phản ánh, từ năm 2022, các hộ dân đã thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn. Hồ sơ được tiếp nhận, kiểm tra, chuyển cơ quan đăng ký đất đai; các thửa đất cũng đã được đo đạc thực địa.

Sau khi nghe ý kiến của công dân, báo cáo của các cơ quan chức năng và ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn cho rằng kiến nghị của các hộ dân về việc đề nghị giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu có cơ sở để xem xét, giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, ông Trần Huy Tuấn nhấn mạnh chưa có đủ căn cứ để kết luận cả 23 hộ đều đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, mỗi thửa đất có nguồn gốc, quá trình và hiện trạng sử dụng khác nhau. Vì vậy, việc xem xét phải được thực hiện riêng đối với từng hộ, từng thửa đất và từng phần diện tích, trên cơ sở xác định rõ nguồn gốc, thời điểm sử dụng, hiện trạng, tình trạng tranh chấp, sự phù hợp với quy hoạch, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cùng các tài liệu pháp lý liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu UBND xã Giao Hòa khẩn trương rà soát, đối chiếu toàn bộ hồ sơ của 23 hộ với các tài liệu, dữ liệu quản lý đất đai qua các thời kỳ; phân loại rõ từng trường hợp đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện hoặc còn vướng mắc ở nội dung nào.

Đối với những trường hợp đủ điều kiện, địa phương phải tập trung hoàn thiện và giải quyết ngay theo thẩm quyền, không chờ giải quyết đồng thời cả 23 hồ sơ.

Quan điểm được Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh là những trường hợp đủ điều kiện theo quy định phải được giải quyết kịp thời, dứt điểm; “Không hợp thức hóa các trường hợp sử dụng đất trái quy định, nhưng cũng không để những thiếu sót, thất lạc hồ sơ thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân” là yêu cầu được đặt ra tại phiên tiếp công dân.

Đáng chú ý, ông Trần Huy Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết phải hướng dẫn người dân rõ ràng, bằng văn bản, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần.