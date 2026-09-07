Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bé gái 11 tháng tuổi bị bỏ rơi tại chùa, kèm lá thư của người mẹ

Hoài Nam

TPO - Bé gái khoảng 11 tháng tuổi được phát hiện bị bỏ lại tại chùa Yên Bình (xã Hương Bình, Hà Tĩnh), bên cạnh có một lá thư được cho là của mẹ cháu cùng sổ theo dõi tiêm chủng và một số vật dụng.

Ngày 7/9, ông Đặng Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết địa phương đang làm thủ tục tìm thân nhân cho bé gái bị bỏ rơi tại chùa Yên Bình

Khoảng 1h ngày 7/9, sư cô tại chùa Yên Bình phát hiện bé gái được để lại trên một chiếc bàn trong khu vực chùa.

Bên cạnh cháu bé có một túi bóng màu cam, bên trong gồm bức thư, sổ theo dõi tiêm chủng trẻ em do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp, cùng một số quần áo và sữa. Những vật dụng này được cho là do mẹ cháu bé để lại.

base64-17887608718031490972904jpeg.jpg
Chính quyền xã Hương Bình làm thủ tục tạm bàn giao bé gái cho nhà chùa chăm sóc.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà chùa đã trình báo chính quyền địa phương. Tiếp nhận tin báo, UBND xã Hương Bình phối hợp với Trạm Y tế xã, Công an xã và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin, đồng thời thăm khám sức khỏe cho cháu bé.

Qua kiểm tra, cháu bé nặng 7,2 kg, sức khỏe bình thường và được xác định đã được tiêm chủng theo đúng lịch.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giao cháu bé cho chùa Yên Bình chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tiếp tục xác minh và giải quyết vụ việc theo quy định.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Lá thư của mẹ đơn thân bỏ lại bé gái 11 tháng tuổi ở cửa chùa #chùa Yên Bình #UBND xã Hương Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe