Bé gái 11 tháng tuổi bị bỏ rơi tại chùa, kèm lá thư của người mẹ

TPO - Bé gái khoảng 11 tháng tuổi được phát hiện bị bỏ lại tại chùa Yên Bình (xã Hương Bình, Hà Tĩnh), bên cạnh có một lá thư được cho là của mẹ cháu cùng sổ theo dõi tiêm chủng và một số vật dụng.

Ngày 7/9, ông Đặng Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết địa phương đang làm thủ tục tìm thân nhân cho bé gái bị bỏ rơi tại chùa Yên Bình

Khoảng 1h ngày 7/9, sư cô tại chùa Yên Bình phát hiện bé gái được để lại trên một chiếc bàn trong khu vực chùa.

Bên cạnh cháu bé có một túi bóng màu cam, bên trong gồm bức thư, sổ theo dõi tiêm chủng trẻ em do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp, cùng một số quần áo và sữa. Những vật dụng này được cho là do mẹ cháu bé để lại.

Chính quyền xã Hương Bình làm thủ tục tạm bàn giao bé gái cho nhà chùa chăm sóc.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà chùa đã trình báo chính quyền địa phương. Tiếp nhận tin báo, UBND xã Hương Bình phối hợp với Trạm Y tế xã, Công an xã và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin, đồng thời thăm khám sức khỏe cho cháu bé.

Qua kiểm tra, cháu bé nặng 7,2 kg, sức khỏe bình thường và được xác định đã được tiêm chủng theo đúng lịch.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giao cháu bé cho chùa Yên Bình chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tiếp tục xác minh và giải quyết vụ việc theo quy định.