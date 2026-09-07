Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

TPO - Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, được Ban Bí thư điều động, phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 7/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được Ban Bí thư điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nhàn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thay ông Phạm Thành Ngại vừa được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn (bên phải) nhận quyết định Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn từng giữ các cương vị Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang cũ); Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.



Từ tháng 7/2025, trong bối cảnh tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, ông Nguyễn Thanh Nhàn được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 23/7, ông Nguyễn Thanh Nhàn được Ban bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, 49 tuổi, quê quán xã Phước Hòa, TPHCM. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng và cao cấp lý luận chính trị.