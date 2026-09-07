Lạng Sơn ngày đầu tiên làm việc từ 7h diễn ra thế nào?

TPO - Từ 7h sáng 7/9, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chính thức chuyển sang khung giờ làm việc mới, sớm hơn 30 phút so với trước đây. Ghi nhận trong ngày đầu cho thấy các sở, ngành, xã, phường đồng loạt triển khai hoạt động công vụ và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính diễn ra theo lịch làm việc mới.

Đồng loạt mở cửa từ 7h

Ngay từ đầu giờ sáng 7/9, tại nhiều trụ sở cơ quan hành chính ở Lạng Sơn, những tấm biển thông báo giờ làm việc mới đã được thay đổi. Dòng chữ “Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ” xuất hiện tại nhiều cơ quan, đơn vị.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các sở, ngành và trụ sở chính quyền cấp xã, cán bộ, công chức có mặt, bắt đầu công việc theo khung giờ mới.

Từ sáng nay, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chuyển sang khung giờ làm việc từ 7h.

Đây là ngày đầu Lạng Sơn thực hiện Thông báo số 245/TB-UBND ngày 4/9/2026 của UBND tỉnh. Theo đó, thời gian làm việc buổi sáng được chuyển từ 7h30 - 12h sang 7h-11h30, trong khi buổi chiều vẫn giữ nguyên từ 13h30 đến 17h. Quy định áp dụng đối với các cơ quan của Đảng, HĐND, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp xã, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Tại Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Thanh Long - Chánh Văn phòng sở, cho biết toàn bộ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ đã chuyển sang làm việc từ 7h.

Theo ông Long, Sở Xây dựng hiện có 9 phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ với gần 100 cán bộ, chuyên viên. Ngay trong ngày đầu áp dụng giờ mới, các cuộc họp giao ban lãnh đạo, giao ban nghiệp vụ cũng được bố trí từ 7h.

“Không ảnh hưởng nhiều vì đây là lịch làm việc mùa hè của tỉnh đã từng thực hiện trong thời gian qua, nay thực hiện trở lại”, ông Long thông tin với PV Tiền Phong.

Theo Chánh Văn phòng Sở Xây dựng Lạng Sơn, do đặc thù công việc, ngoài bộ phận văn phòng, tổ chức - hành chính thực hiện theo giờ hành chính, nhiều bộ phận chuyên môn như thẩm định, kiểm tra, đánh giá công trình chủ yếu làm việc theo kế hoạch, dự án được giao. Vì vậy, việc điều chỉnh thời điểm bắt đầu ngày làm việc không làm thay đổi đáng kể cách thức xử lý công việc chuyên môn.

Tại trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lạng Sơn, lịch làm việc của lãnh đạo chủ chốt cũng được triển khai theo khung giờ mới. Các cuộc họp, chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh được bố trí từ đầu giờ sáng. Trong đó có cuộc họp “Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn” do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh chủ trì cùng với sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan đã diễn ra theo lịch làm việc mới vào sáng 7/9.

Sáng 7/9, cuộc họp “Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn” do Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh chủ trì cùng với sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành đã diễn ra theo lịch làm việc mới.

Đầu giờ chiều 7/9, đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác kiểm tra, giám sát, các cơ quan hành chính đã thực hiện giờ làm việc mới. Trong đó, 65 đơn vị hành chính cấp xã gồm 61 xã, 4 phường và hệ thống cơ quan chuyên môn sở, ngành của UBND tỉnh đều triển khai theo quy định.

Theo đại diện UBND tỉnh, việc đưa giờ làm việc buổi sáng về 7h không gây xáo trộn đáng kể đối với hoạt động của bộ máy. Một trong những lý do là khung giờ này từng được tỉnh áp dụng trước ngày 1/7/2026.

Theo khung giờ mới, cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu ngày làm việc lúc 7h và kết thúc buổi sáng lúc 11h30. Sau hai giờ nghỉ trưa, công việc tiếp tục từ 13h30 đến 17h.

“Tổng thời gian làm việc trong ngày vẫn là 8 giờ. Điểm thay đổi nằm ở việc toàn bộ ca làm việc buổi sáng được dịch sớm 30 phút so với khung giờ được áp dụng trước đó” - đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin.

Đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho rằng khung giờ này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và từng được tỉnh áp dụng trước đây. Việc điều chỉnh cũng được thực hiện trên cơ sở Kết luận số 476-KL/TU ngày 4/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thông báo số 245/TB-UBND của UBND tỉnh.

Ở góc độ vận hành công sở, ngày đầu tiên cho thấy việc thay đổi giờ không làm gián đoạn hoạt động của bộ máy. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động điều chỉnh lịch họp, lịch giao ban và bố trí cán bộ trực tại các bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

“Điều đáng chú ý là thay đổi lần này diễn ra trong bối cảnh Lạng Sơn đã vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với 65 xã, phường. Tỉnh đang từng đánh giá bộ máy sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định, thông suốt và hiệu quả trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp” - đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin.