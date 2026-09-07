Quy hoạch mới về cửa khẩu Chi Ma tiếp giáp Trung Quốc

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch phát triển cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. Khu vực cửa khẩu có quy mô khoảng 535 ha, nằm trên địa bàn xã Mẫu Sơn, tiếp giáp khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Phát triển là cửa khẩu thông minh, hiện đại

Quyết định phê duyệt nêu rõ, cửa khẩu Chi Ma của tỉnh Lạng Sơn được phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, gắn hoạt động thông quan với logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đến năm 2045 cửa khẩu đáp ứng các điều kiện nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế.

Điểm đáng chú ý của quy hoạch lần này là định hướng phát triển Chi Ma không chỉ dừng ở chức năng của một cửa khẩu phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, mà hướng tới hình thành một khu vực kinh tế cửa khẩu hiện đại, có sự kết nối giữa giao thương biên giới với hệ thống logistics, thương mại, dịch vụ và các loại hình kinh tế phụ trợ.

Cửa khẩu Chi Ma hiện nay.

Về định hướng, cửa khẩu Chi Ma sẽ phát triển là cửa khẩu thông minh, hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong công tác quản lý, kiểm soát và tổ chức hoạt động thông quan hàng hóa. Đây được xem là một trong những điểm mới quan trọng so với phương thức vận hành truyền thống, khi hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu phụ thuộc vào hạ tầng bến bãi, phương tiện vận tải và quy trình kiểm tra trực tiếp.

Về không gian phát triển, cửa khẩu được tổ chức không gian phát triển theo 2 hành lang và 3 vùng chức năng. Trong đó, hành lang đô thị - dịch vụ - logistics dọc các tuyến ĐT.236 và Chi Ma - Co Sa được định hướng phát triển thương mại, dịch vụ, kho bãi, logistics, kho ngoại quan và trung tâm phân phối hàng hóa.

Hành lang dọc biên giới Việt Nam - Trung Quốc được tổ chức theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế cửa khẩu với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và quản lý biên giới.

Ba vùng chức năng chính gồm khu vực cửa khẩu Chi Ma hiện hữu; khu vực dịch vụ hậu cần cửa khẩu tập trung; và khu vực nông nghiệp sinh thái kết hợp phát triển du lịch. Trong đó, khu logistics và dịch vụ hậu cần được định hướng bố trí đồng bộ hệ thống kho ngoại quan, bến bãi, trung tâm phân phối, lưu chứa, tái đóng gói hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ vận tải.

Một hướng phát triển khác cũng được đặt ra là khai thác không gian nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng, lưu trú và các dịch vụ phụ trợ. Cách tổ chức này được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển cho khu vực, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu.

Với vị trí địa lý hiện có, Chi Ma được xác định là cửa khẩu chính và sẽ đầu tư hạ tầng để từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế trong tương lai. Việc phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, bến bãi, logistics và hệ thống quản lý thông minh được đặt trong định hướng dài hạn đến năm 2045.

Gần 1.000 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan

Ghi nhận thực tế hiện nay, cửa khẩu Chi Ma đang đã là một trong những đầu mối giao thương quan trọng trên tuyến biên giới Lạng Sơn - Trung Quốc. Hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu thời gian qua duy trì ổn định, với các mặt hàng chủ yếu gồm nông sản, hoa quả tươi và nhiều nhóm hàng hóa nhập khẩu.

Hoạt động thông quan hàng hóa bằng xe tải tại cửa khẩu Chi Ma.

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (đơn vị quản lý) cho biết, năm 2025, thông quan tại cửa khẩu Chi Ma đạt bình quân khoảng 203 lượt xe hàng mỗi ngày, trong đó có khoảng 36 xe xuất khẩu và 167 xe nhập khẩu. Có gần 1.000 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan qua địa bàn, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 1,08 tỷ USD, tăng 141% so với năm 2024.

Bước sang năm 2026, cửa khẩu Chi Ma được giao chỉ tiêu thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 940 tỷ đồng, tăng 335 tỷ đồng so với năm trước.

“Từ một cửa khẩu có hoạt động giao thương chủ yếu dựa trên phương thức truyền thống, quy hoạch mới mở ra hướng phát triển rộng hơn cho Chi Ma, với mục tiêu hình thành hệ thống hạ tầng hiện đại, nâng cao năng lực thông quan và tăng cường các dịch vụ logistics” - Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thông tin.

Đề cập đến công tác phát triển cửa khẩu đang được triển khai hiện nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, Ban đang ứng dụng công nghệ số trong quản lý cửa khẩu, tổ chức các khu logistics tập trung, phát triển thương mại, dịch vụ và chuẩn bị điều kiện nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế theo quy hoạch vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.