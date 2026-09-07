Bán lẻ tăng tốc, 'nóng' cuộc đua giành sức mua

TPO - Sức mua đang cải thiện khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng tăng 13,3%, nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng thực mới đạt 7,6%. Để kích cầu tiêu dùng, các hệ thống bán lẻ đã tăng nguồn hàng, giảm giá, kéo dài khuyến mại, mở màn cuộc đua giành sức mua cuối năm.

Kích cầu từ mùa Trung thu

Thị trường bán lẻ đang bước vào một trong những mùa sôi động nhất trong năm. Sau ngày học sinh tựu trường, các quầy kệ của hệ thống doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ nhanh chóng chuyển sang bánh Trung thu, thực phẩm, đồ uống, quà biếu. Sau đó là các ngày hội mua sắm trực tuyến 10/10, 11/11, tiếp đến là Black Friday, Giáng sinh, Tết dương lịch và cao điểm chuẩn bị Tết Nguyên đán.

Theo Cục Thống kê, tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 679.800 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, con số này đạt hơn 5,23 triệu tỷ đồng, tăng 13,3%. Tuy nhiên, loại trừ yếu tố giá, mức tăng thực chỉ khoảng 7,6%, cho thấy sức mua phục hồi nhưng chưa thật sự bứt phá.

Cục Thống kê cũng lưu ý bán lẻ hàng hóa, đặc biệt là ở nhóm hàng tiêu dùng vẫn tăng chậm hơn dịch vụ lưu trú. Khoảng cách giữa tăng trưởng danh nghĩa và sức mua thực vì thế khiến các nhà bán lẻ phải vào mùa kích cầu sớm và quyết liệt hơn.

Các cửa hàng đang tung ra chương trình ưu đãi lớn để kích cầu tiêu dùng. Ảnh: AEON.

Từ cuối tháng 8, nhiều hệ thống bắt đầu nối tiếp chương trình tựu trường sang Trung thu. WinMart/WinMart+/WiN cũng tăng nguồn hàng mùa Trung thu trên mạng lưới gần 5.300 điểm bán.

Một xu hướng rõ hơn là ưu đãi đang chuyển từ giảm giá trực tiếp sang tích điểm, hoàn tiền, voucher cho lần mua sau và chương trình thành viên. Mục tiêu không chỉ kéo khách tới siêu thị trong một dịp lễ mà giữ họ quay lại trong những đợt mua sắm kế tiếp. Một số hệ thống kéo dài chương trình sau Trung thu.

Làm gì để sức mua thực tăng nhanh hơn?

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, mục tiêu năm nay là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13-15%. Trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thị trường trong nước được kỳ vọng trở thành một trong những động lực quan trọng.

Bộ Công Thương cho biết, đang triển khai các chương trình khuyến mại tập trung để kích cầu bán lẻ cuối năm.

Để đạt mục tiêu này, Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và theo dõi sát cung - cầu, giá cả; đồng thời đang triển khai các chương trình khuyến mại tập trung theo hướng kết hợp bán lẻ truyền thống với thương mại điện tử, qua đó mở rộng không gian mua sắm và tạo thêm động lực cho tiêu dùng.

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - cho rằng, vào cao điểm cuối năm, nhu cầu thường tập trung mạnh ở thực phẩm, đồ uống, may mặc, hàng trẻ em và các sản phẩm phục vụ Tết. Doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào giảm giá mà cần kết hợp bán hàng trực tuyến với cửa hàng truyền thống, cải thiện hậu mãi và bảo đảm chất lượng để giữ khách.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, để kích cầu tiêu dùng cuối năm cần giảm chi phí lưu thông để giá hàng hóa đến tay người mua thấp hơn. Phát triển logistics, thương mại điện tử, thanh toán số và kết nối trực tiếp nhà sản xuất với hệ thống phân phối có thể giúp giảm chi phí trung gian.

Cùng với đó, kích cầu cần hướng mạnh hơn vào hàng Việt Nam. Nếu người dân tăng chi tiêu nhưng phần lớn giá trị chảy vào hàng nhập khẩu, tác động lan tỏa tới sản xuất, việc làm và thu nhập trong nước sẽ hạn chế. Việc đưa hàng Việt vào hệ thống bán lẻ hiện đại, thương mại điện tử và thị trường nông thôn vì thế cần đi cùng chính sách kích cầu.