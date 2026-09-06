Hàng hóa dồi dào, giá mềm chờ 'thượng đế' mua sắm

TPO - Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thị trường hàng hóa tại TPHCM dần trở lại nhịp mua sắm thường nhật. Nguồn cung tại các kênh bán lẻ và chợ truyền thống khá dồi dào, nhiều mặt hàng tiếp tục được giảm giá, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn.

Hàng hóa dồi dào, khuyến mãi sâu

Ngày 4/9, tại Co.opmart Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu, TPHCM), nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con đi mua sắm dụng cụ học tập, balo, hộp bút, bình nước, đồng phục cùng các sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm tiện lợi. Hàng nghìn sản phẩm được đưa vào chương trình khuyến mãi, mức giảm có thể lên đến 50%, giúp các gia đình chuẩn bị đồ dùng cho năm học mới với chi phí hợp lý.

Người dân thảnh thơi mua sắm tại siêu thị Coopmart

Song song với chương trình tựu trường, Saigon Co.op triển khai nhiều hoạt động khuyến mãi theo từng nhóm sản phẩm và từng thời điểm. Khách hàng thành viên mua sản phẩm thuộc chuyên trang, với hóa đơn từ 400.000 đồng, được tặng voucher hoàn tiền 5%, tối đa 30.000 đồng/hóa đơn, sử dụng cho lần mua sắm tiếp theo.

“Dịp lễ gia đình về quê, hôm nay mới đến siêu thị mua sắm. Sau lễ mua sắm thảnh thơi hơn, hàng hóa vẫn được khuyến mãi sâu. Đến siêu thị mua được nhiều thứ, từ thực phẩm, dụng cụ học tập, quần áo đến đồ dùng gia đình… rất tiện lợi”, chị Thanh Giang, nhân viên văn phòng cho biết.

Hàng hóa dồi dào, nhiều khuyến mãi sau những ngày lễ

Tại nhiều hệ thống bán lẻ khác như GO!, Aeon Mall, Satra…, hàng hóa cũng được bổ sung đầy đủ trên các quầy kệ. Tại MM Mega Market Việt Nam, hơn 1.000 sản phẩm hàng tiêu dùng, thực phẩm tươi sống, sản phẩm OCOP địa phương khuyến mãi lên đến 50%, kéo dài đến ngày 9/9.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam cho biết, đơn vị đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng dồi dào từ sớm. Bên cạnh các chương trình ưu đãi, doanh nghiệp phối hợp với các đối tác để giữ giá bình ổn đối với những mặt hàng thiết yếu, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm tươi sống.

Kênh phân phối hiện đại tung nhiều khuyến mại đa dạng, như mua nhiều được hưởng ưu đãi, kết hợp tặng quà theo hóa đơn hoặc mua nhiều được tặng thêm sản phẩm, giúp giảm phần nào áp lực chi tiêu cho các gia đình. Qua đó, các nhà bán lẻ kỳ vọng vừa đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, vừa góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt.

Hệ thống phân phối hiện đại chuẩn bị nguồn hàng dồi dào từ sớm để có giá bình ổn

Tại chợ truyền thống, hoạt động mua bán cũng dần trở lại nhịp bình thường sau kỳ nghỉ lễ. Nhiều nhóm hàng thiết yếu tiếp tục được duy trì ở mức giá ổn định, trong khi một số mặt hàng được giảm giá, khuyến mại để thu hút người tiêu dùng.

Ghi nhận tại chợ truyền thống ở TPHCM, lượng khách đã tăng trở lại. Rau củ, thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm và trái cây có giá khá mềm. Xà lách Đà Lạt khoảng 45.000 đồng/kg, cải thảo 15.000 đồng/kg, cà chua 20.000 đồng/kg, thanh long và dưa hấu khoảng 15.000 đồng/kg…

Đáng chú ý, thịt heo “tick xanh trách nhiệm” tại chợ tiếp tục được người dân lựa chọn nhờ giá ổn định, niêm yết công khai. Người mua có thể quét mã QR để kiểm tra thông tin trước khi mua. Giá các loại thịt heo “tick xanh” khá mềm, như ba rọi có giá khoảng 150.000 đồng/kg, thịt thăn 140.000 đồng/kg, sườn non 180.000 đồng/kg, thịt xay 100.000 đồng/kg, nọng heo 85.000 đồng/kg... Việc công khai giá giúp người dân chủ động lựa chọn, hạn chế tình trạng phải mặc cả khi mua hàng.

Dư địa kích cầu còn lớn

Không chỉ tạo động lực cho sức mua trong ngắn hạn, các chương trình khuyến mại, kích cầu còn mở thêm cơ hội để hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng và mở rộng đầu ra.

Thịt heo "tick xanh" ở chợ truyền thống đắt hàng

Theo ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM, đơn vị đang phối hợp với các hệ thống bán lẻ để kết nối, giới thiệu những sản phẩm mang thương hiệu Việt. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trong nước cũng như du khách quốc tế.

Ông Hoàng cho biết, việc kết nối trực tiếp doanh nghiệp với các chuỗi ngành hàng và hệ thống phân phối không chỉ giúp mở rộng đầu ra mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp đánh giá chất lượng sản phẩm, nắm bắt xu hướng tiêu dùng và điều chỉnh hướng phát triển phù hợp với nhu cầu thị trường.

Theo Thống kê TPHCM, dư địa kích cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm vẫn còn lớn

Theo Thống kê TPHCM, sức mua trên thị trường trong nước tiếp tục được duy trì. Trong 8 tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,7% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,9%; dịch vụ du lịch lữ hành tăng 16%.

Thống kê TPHCM nhận định, tiêu dùng trong nước tiếp tục là một trong những động lực quan trọng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thành phố trong bối cảnh nhu cầu từ các thị trường bên ngoài phục hồi chậm.

Tuy nhiên, trong điều kiện mặt bằng giá vẫn ở mức cao, mức tăng doanh thu chưa phản ánh hoàn toàn mức tăng về khối lượng hàng hóa, dịch vụ thực tế. Vì vậy, dư địa kích cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm vẫn còn lớn, cần tiếp tục được khai thác gắn với ổn định giá cả và nâng cao sức mua thực tế của người dân.