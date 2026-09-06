Chứng khoán hướng đỉnh cũ, dòng tiền liệu có đủ mạnh?

TPO - VN-Index đã vượt 1.850 điểm sau khi kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1.800 và đang hướng về vùng đỉnh cũ 1.900 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm, độ phân hóa cao và khối ngoại tiếp tục bán ròng đang đặt dấu hỏi về sức mạnh của dòng tiền.

Vượt 1.850 điểm nhưng chưa thể chủ quan

Thị trường chứng khoán trở lại sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh với diễn biến trái chiều. Trong phiên đầu tháng 9, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh, có thời điểm lùi về vùng 1.800 điểm trước khi phục hồi. Sang phiên cuối tuần, chỉ số tăng mạnh dưới tác động tích cực của nhóm cổ phiếu Vingroup và ngân hàng.

Kết tuần, VN-Index tăng 1,14%, lên 1.853 điểm. VN-Index kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1.800 điểm giúp xu hướng ngắn hạn tiếp tục duy trì tích cực, với vùng 1.880-1.900 điểm được xem là mục tiêu tiếp theo.

VN30-Index cũng tiến sát ngưỡng tâm lý 2.000 điểm, đồng thời cũng là vùng kháng cự mạnh 2.000-2.025 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 7/2026.

VN-Index đã vượt 1.850 điểm sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh minh họa.

Điểm đáng chú ý là mức tăng của chỉ số chưa đi kèm sự lan tỏa rộng của dòng tiền. Thanh khoản khớp lệnh trên HoSE trong hai phiên đầu tháng 9 chỉ đạt trung bình khoảng 510 triệu cổ phiếu mỗi phiên, tương đương khoảng 80% mức bình quân.

Độ rộng thị trường cũng phân hóa mạnh. Cổ phiếu bất động sản, phân bón, hóa chất, bảo hiểm ghi nhận nhiều cổ phiếu tăng giá, trong khi cảng biển, cao su, công nghệ, viễn thông, khu công nghiệp, hàng không, thép và bán lẻ chịu áp lực điều chỉnh.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.429 tỷ đồng trên HoSE trong tuần.

Hai ngưỡng điểm quyết định diễn biến tháng 9

Theo đánh giá của các chuyên gia, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn đang tăng trên vùng hỗ trợ 1.800 điểm. Sau nhịp phục hồi mạnh, chỉ số đang hướng về vùng đỉnh cũ quanh 1.900 điểm.

Chứng khoán Agriseco kỳ vọng VN-Index tiếp tục phục hồi trong tháng 9, hướng tới vùng 1.850-1.870 điểm sau khi tạo đáy ngắn hạn quanh 1.651 điểm.

Một trong những yếu tố hỗ trợ thị trường là các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026.

FTSE Russell đã hoàn tất kỳ rà soát bán niên tháng 9/2026, qua đó giữ nguyên danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí để gia nhập FTSE Global All Cap Index.

Bên cạnh đó, việc FTSE Russell nâng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút dòng vốn ngoại và cải thiện thanh khoản.

Mặt bằng định giá cũng được đánh giá tương đối hấp dẫn. P/E của thị trường hiện khoảng 12,4 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm, trong khi lợi nhuận toàn thị trường được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tích cực trong những tháng tới.

Tuy nhiên, áp lực lãi suất, lạm phát và những bất ổn địa chính trị toàn cầu vẫn là các yếu tố có thể hạn chế đà tăng.

Theo Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS), tháng 9 sẽ tập trung vào hai biến số quan trọng là khả năng VN-Index vượt vùng 1.850-1.870 điểm và diễn biến dòng vốn ngoại quanh thời điểm cơ cấu FTSE Russell GEIS.

Nếu VN-Index vượt thuyết phục vùng 1.850-1.870 điểm, đồng thời thanh khoản cải thiện và độ rộng thị trường được củng cố, chỉ số có thể hướng tới vùng 1.900-1.930 điểm. Dòng vốn ngoại quay trở lại cùng kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III tích cực sẽ củng cố kịch bản này.

Ngược lại, nếu lực cầu không đủ mạnh tại vùng kháng cự, áp lực chốt lời có thể gia tăng. Khi đó, VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng 1.780-1.815 điểm trước khi hình thành nhịp vận động mới.

Với VN30, dù đã vượt vùng trung bình 200 phiên, vùng 2.000-2.025 điểm vẫn là kháng cự rất mạnh và hiện chưa có cơ sở để khẳng định chỉ số sẽ vượt qua vùng này.

Trong bối cảnh đó, VFS khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi sau nhịp tăng mạnh. Tỷ trọng cổ phiếu có thể duy trì ở mức 40-60%, ưu tiên các cổ phiếu dẫn dắt còn giữ nền giá, thanh khoản cải thiện và có triển vọng kết quả kinh doanh tích cực.

Việc giải ngân mới nên thực hiện từng phần. Nhà đầu tư chỉ nên cân nhắc gia tăng mạnh tỷ trọng khi VN-Index vượt vùng 1.850-1.870 điểm một cách thuyết phục và được xác nhận bằng thanh khoản.