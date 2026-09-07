FITBoost™ được vinh danh tại NutraIngredients Asia Awards 2026

Ngày 2/9, tại Bangkok (Thái Lan), sản phẩm thực phẩm bổ sung (TPBS) FITBoost™ của Care For Việt Nam được vinh danh tại NutraIngredients Asia Awards 2026 ở hạng mục “Sản phẩm Dinh dưỡng dành cho Thể thao của năm”, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp các sản phẩm của doanh nghiệp được ghi nhận tại giải thưởng chuyên ngành dinh dưỡng uy tín của khu vực.

Sản phẩm FITBoost™ của Care For Việt Nam được vinh danh tại NutraIngredients Asia Awards 2026 ở hạng mục “Sản phẩm Dinh dưỡng dành cho Thể thao của năm”.

Từ những dấu ấn liên tiếp về sản phẩm, có thể thấy một hướng đi ngày càng rõ của Care For Việt Nam: lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng, năng lực kinh doanh làm động lực và trách nhiệm cộng đồng làm một phần của giá trị tăng trưởng.

Bước tiến mới trong “sân chơi” dinh dưỡng khu vực

NutraIngredients Asia Awards là giải thưởng thường niên ghi nhận các thành tựu xuất sắc về nguyên liệu, thành phẩm, doanh nghiệp và cá nhân đổi mới trong ngành dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm chức năng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2026, chương trình ghi nhận số lượng hồ sơ dự giải cao nhất từ trước đến nay với 256 hồ sơ, tăng hơn 30% so với năm trước, tranh tài ở 17 hạng mục.

Trong bối cảnh cạnh tranh đó, FITBoost™ của Care For Việt Nam đã vượt qua nhiều hồ sơ khác và vào vòng chung kết ở hạng mục “Sản phẩm Dinh dưỡng dành cho Thể thao của năm” (Product of The Year: Sports Nutrition).

Được phát triển và sản xuất tại New Zealand, TPBS FITBoost™ không chỉ hướng đến nhu cầu tập luyện thể thao mà còn được sử dụng để chăm sóc sức khỏe và quản lý vóc dáng với cách tiếp cận tích hợp nhiều nhu cầu dinh dưỡng trong cùng một sản phẩm.

Mỗi khẩu phần FITBoost™ cung cấp protein thực vật từ đậu nành phân lập, BCAA, collagen thủy phân, chất xơ hòa tan cùng 18 vitamin và khoáng chất thiết yếu. Công thức này hướng đến nhóm người tiêu dùng có nhu cầu bổ sung dinh dưỡng, duy trì thể trạng, quản lý vóc dáng và theo đuổi lối sống chủ động, bên cạnh nhóm thường xuyên vận động hoặc tập luyện thể thao.

Care For Việt Nam tổ chức chương trình 45 DAYS FITBOOST STAR thu hút đông đảo Nhà phân phối tham gia, hướng đến tinh thần sống trẻ, sống khỏe, sống tích cực trong cộng đồng.

Nhận xét về mùa giải năm nay, ông Gary Scattergood, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) của William Reed, đơn vị tổ chức NutraIngredients Asia Awards, cho biết: “Chỉ riêng việc lọt vào vòng chung kết giữa một cuộc cạnh tranh khốc liệt như vậy cũng đã là một thành tích đáng tự hào. Chúng tôi xin dành lời khen ngợi đặc biệt cho những người chiến thắng, những người có bài dự thi thể hiện rõ sự nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, thành công trên thị trường, cùng một câu chuyện thuyết phục về cách sản phẩm, thành phần và nghiên cứu của họ đang đáp ứng đúng những nhu cầu thiết thực của người tiêu dùng khắp châu Á”.

Với Care For Việt Nam, dấu mốc của FITBoost™ còn tiếp nối thành tích mà Colos IgGold™ đạt được tại NutraIngredients Asia Awards 2025 với giải thưởng “Sản phẩm Hỗ trợ Hệ miễn dịch của năm” (Product of the Year: Immune Support). Hai sản phẩm thuộc hai phân khúc khác nhau lần lượt được ghi nhận tại cùng một giải thưởng quốc tế danh giá.

Ông Phạm Tường Huy, Phó Tổng Giám đốc Care For Việt Nam chia sẻ: “FITBoost™ được vinh danh là sự ghi nhận đáng quý đối với những nỗ lực của chúng tôi trong việc đầu tư vào nghiên cứu, chất lượng và phát triển các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu sức khỏe ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Đây cũng là động lực để Care For Việt Nam tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm, đồng thời đưa những giải pháp dinh dưỡng tiên tiến đến gần hơn với các gia đình Việt”.

Ba giá trị làm nên sức mạnh thương hiệu

Nếu nhìn rộng hơn những giải thưởng riêng lẻ, hành trình những năm gần đây của Care For Việt Nam cho thấy một quá trình phát triển đồng thời trên ba phương diện: sản phẩm, năng lực kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng.

Năm 2024, Care For Việt Nam đã có các sản phẩm được vinh danh tại Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2024 và chương trình Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2024.

Chuỗi ghi nhận này đáng chú ý không phải ở số lượng danh hiệu, mà ở cách doanh nghiệp định hình hệ sinh thái sản phẩm xoay quanh xu hướng chăm sóc sức khỏe bền vững đang ngày càng được người tiêu dùng quan tâm.

Nền tảng sản phẩm đồng thời tạo lực đẩy cho phương diện thứ hai là năng lực kinh doanh. Từ năm 2023 đến nay, Care For Việt Nam duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp tại Việt Nam.

Ở góc nhìn dài hạn, ý nghĩa của tăng trưởng không chỉ nằm ở quy mô. Khi doanh nghiệp mở rộng được thị trường và cộng đồng người tiêu dùng, tăng trưởng cũng tạo thêm nguồn lực để tiếp tục đầu tư trở lại cho sản phẩm, chất lượng và những giá trị xã hội mà doanh nghiệp theo đuổi.

Đó là điểm kết nối với phương diện thứ ba: trách nhiệm với cộng đồng.

Bên cạnh phát triển sản phẩm và năng lực kinh doanh, Care For Việt Nam còn tập trung nguồn lực để triển khai các sáng kiến cộng đồng, thể hiện cam kết với những giá trị xã hội mà doanh nghiệp theo đuổi.

Thay vì thực hiện những chương trình mang tính thời điểm, Care For Việt Nam những năm gần đây tập trung nguồn lực vào những dự án dài hạn nhằm giải quyết các vấn đề mang tính bức thiết của xã hội, gắn liền với chất lượng sống: từ dinh dưỡng trẻ em, sinh kế cho phụ nữ đến hiến máu nhân đạo.

Trong khuôn khổ chương trình “Chăm em đủ chất” được triển khai cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027, hơn 91.000 bữa ăn dinh dưỡng đã được hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị khoảng 973 triệu đồng.

Từ năm 2025, sáng kiến “She Leads, Her Future - Vì tương lai phụ nữ Việt” phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh Vĩnh Long, Hưng Yên và Tây Ninh tiếp tục mở rộng cách tiếp cận từ hỗ trợ trực tiếp sang tạo sinh kế. Với gần 300 triệu đồng nguồn vốn, chương trình hướng đến việc giúp phụ nữ có thêm phương tiện sản xuất và khả năng tạo thu nhập lâu dài.

Cùng với đó, các chương trình hiến máu nhân đạo trong giai đoạn 2025 - 2026 đã đóng góp hơn 400 đơn vị máu cho hệ thống y tế.

Những kết quả này khác nhau về hình thức, nhưng gặp nhau ở một điểm: giá trị cộng đồng không chỉ được tính bằng nguồn lực trao đi, mà còn ở khả năng tạo ra tác động tiếp nối. Một bữa ăn góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em, một khoản vốn sinh kế có thể tạo thêm thu nhập, một đơn vị máu có thể trở thành cơ hội điều trị cho người bệnh.

Nhìn từ góc độ đó, FITBoost™ được vinh danh tại NutraIngredients Asia Awards 2026 không đứng riêng như một dấu mốc về sản phẩm. Nó nằm trong một hành trình rộng hơn, nơi chất lượng sản phẩm tạo nền tảng cho tăng trưởng, tăng trưởng tạo thêm nguồn lực, và nguồn lực đó tiếp tục được chuyển hóa thành những giá trị cho cộng đồng.

Trong một thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trách nhiệm của doanh nghiệp, khả năng kết nối chất lượng sản phẩm, năng lực tăng trưởng và giá trị xã hội có thể trở thành một trong những thước đo quan trọng cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.