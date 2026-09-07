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Kinh tế

VietinBank phối hợp VNPAY trang bị loa thông báo giao dịch cho hộ kinh doanh đăng ký giải pháp thanh toán số

P.V

Từ nay đến hết tháng 12/2026, VietinBank phối hợp cùng VNPAY triển khai chương trình trang bị loa thông báo giao dịch cho hộ kinh doanh đăng ký sử dụng các giải pháp thanh toán số gồm VNPAY-QR và máy POS của VNPAY.

Đăng ký thanh toán số, nhận ngay loa thông báo giao dịch

Loa thông báo giao dịch đã trở thành công cụ quen thuộc tại nhiều cửa hàng, giúp người bán xác nhận giao dịch ngay khi phát sinh mà không cần liên tục kiểm tra ứng dụng ngân hàng. Thiết bị đặc biệt hữu ích với các điểm bán có lượng giao dịch lớn hoặc nhiều nhân viên cùng phục vụ giúp việc xác nhận thanh toán nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận giải pháp này, VietinBank phối hợp với VNPAY triển khai chương trình trang bị loa thông báo giao dịch khi hộ kinh doanh đăng ký sử dụng giải pháp thanh toán số của VNPAY. Chương trình không yêu cầu điều kiện về doanh thu hay tần suất giao dịch, giúp các cửa hàng quy mô nhỏ cũng có thể dễ dàng tiếp cận và tham gia.

Loa thông báo giao dịch là thiết bị nhỏ gọn nhưng cần thiết đối với tất cả các hộ kinh doanh với quy mô từ nhỏ đến lớn. Ảnh: VNPAY.

Đăng ký đơn giản, nhận trọn bộ giải pháp hỗ trợ kinh doanh

Không chỉ được trang bị loa thông báo, hộ kinh doanh đăng ký thành công giải pháp thanh toán số còn được miễn phí sử dụng bộ giải pháp Nộp thuế số đến hết năm 2028.

Bộ giải pháp gồm phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và chữ ký số, hỗ trợ người bán quản lý hoạt động kinh doanh và thực hiện các nghiệp vụ liên quan, tất cả gói gọn trên cùng một hệ thống. Bên cạnh đó, VNPAY - đơn vị cung cấp dịch vụ - cũng liên tục nghiên cứu, cập nhật tính năng, đảm bảo mọi thao tác đều đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.

Hộ kinh doanh nhận ngay loa thông báo giao dịch và giải pháp nộp thuế số khi đăng ký sử dụng giải pháp thanh toán số VNPAY. Ảnh: VNPAY.

Việc kết hợp giải pháp thanh toán và các công cụ quản lý giúp hộ kinh doanh giảm bớt thao tác thủ công, thuận tiện hơn trong quá trình bán hàng, ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hộ kinh doanh có nhu cầu đăng ký có thể điền thông tin tại https://forms.gle/G6LPjdeoju5GgYpYA . Đội ngũ tư vấn sẽ liên hệ để hướng dẫn sử dụng giải pháp và hỗ trợ cung cấp thiết bị.

Chương trình là hoạt động phối hợp giữa VietinBank và VNPAY, hướng tới việc đưa các công cụ thanh toán và quản lý số đến gần hơn với hoạt động kinh doanh hàng ngày, từ đó giúp người bán từng bước vận hành thuận tiện và hiệu quả hơn.

P.V
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