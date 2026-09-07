Giá vàng hôm nay (7/9): Đồng loạt giảm

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Theo đó, vàng miếng SJC về mốc 147 triệu đồng/lượng và cao hơn vàng thế giới hơn 7 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu... đồng loạt giảm giá vàng miếng về mốc 147 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng quay đầu giảm theo giá thế giới.

Giá vàng nhẫn giảm theo vàng miếng nhưng mức độ khác nhau giữa các thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 144 - 147,3 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với sáng qua. Vàng nhẫn DOJI từ 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu từ 145,3 - 149,3 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.410 USD/ounce, giảm 17 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 7,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 7/9 ở mức 25.611 đồng/USD, tăng 6 đồng so với sáng qua. Trong khi đó, tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.870 - 26.250 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 35 đồng so với sáng qua; tại ACB, giá mỗi USD mua vào bán ra ở mức 25.870 - 26.230 đồng; Vietinbank 25.875 - 26.255 đồng/USD…