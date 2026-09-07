Hảo Hảo khởi động cuộc thi trưng bày 2026, hướng tới 2.000 điểm bán toàn quốc

Hướng đến kỷ niệm 26 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, Hảo Hảo khởi động cuộc thi trưng bày 2026 với tổng giá trị giải thưởng 1,7 tỷ đồng, mở ra sân chơi sáng tạo dành cho các điểm bán sỉ, lẻ trên toàn quốc.

Từ ngày 1/9 đến 15/10/2026, các tiểu thương trên cả nước sẽ có cơ hội biến không gian bán hàng quen thuộc thành những gian hàng mang dấu ấn riêng khi tham gia cuộc thi trưng bày Hảo Hảo 2026 với chủ đề “Cúp Hảo trao tay - Mừng nỗ lực mỗi ngày!”. Chương trình hướng tới 2.000 điểm bán, với 2.000 giải thưởng dành cho những gian hàng nổi bật.

Khi gian hàng trở thành nơi thể hiện dấu ấn riêng

Với các tiểu thương, trưng bày sản phẩm là một phần quen thuộc trong công việc kinh doanh mỗi ngày. Từ cách sắp xếp hàng hóa, tận dụng không gian đến việc tạo điểm nhấn để khách hàng dễ nhận biết sản phẩm, mỗi gian hàng đều mang theo cách làm và dấu ấn riêng của người bán.

Tiếp nối sân chơi được triển khai trên toàn quốc trong những năm trước, cuộc thi trưng bày Hảo Hảo 2026 tiếp tục khuyến khích các điểm bán phát huy sự sáng tạo trong cách trưng bày sản phẩm. Thay vì chỉ sắp xếp sản phẩm theo cách thông thường, các tiểu thương có thể tận dụng thùng mì, gói sản phẩm Hảo Hảo và các vật dụng trưng bày để tạo nên những không gian nổi bật, vừa thu hút khách hàng vừa thể hiện cá tính của cửa hàng.

Một số gian hàng tham gia cuộc thi trưng bày Hảo Hảo năm 2026

Điểm đáng chú ý của chương trình năm nay nằm ở thông điệp “Cúp Hảo trao tay - Mừng nỗ lực mỗi ngày!”. Chiếc cúp trở thành biểu tượng cho sự ghi nhận những nỗ lực thường nhật của các tiểu thương - những người vẫn đều đặn chăm chút từng gian hàng, phục vụ khách hàng và đồng hành cùng thương hiệu trong hành trình kinh doanh.

Trong mùa thi năm 2025, chương trình đã thu hút hơn 1.000 bài dự thi từ các điểm bán sỉ, lẻ trên toàn quốc. Những gian hàng tham gia cũng cho thấy sự đa dạng trong cách kể câu chuyện thương hiệu, từ những ý tưởng cầu kỳ, sáng tạo đến cách trưng bày mộc mạc nhưng giàu cảm xúc.

Cuộc thi Trưng bày Hảo Hảo 2026 - lời tri ân đến những nỗ lực hàng ngày

Năm 2026, quy mô chương trình được mở rộng với mục tiêu hướng đến 2.000 điểm bán và tổng cộng 2.000 giải thưởng trên toàn quốc, với tổng giá trị lên đến 1,7 tỷ đồng.

Hệ thống giải thưởng được phân thành nhiều hạng mục, từ 8 giải Bá Chủ Trưng Bày, 40 giải Chiến Thần Trưng Bày đến các nhóm giải Bậc Thầy Hiển Thị, Dấu Ấn Trưng Bày, Trưng Bày Tiêu Biểu và Trưng Bày Cơ Bản. Cơ cấu này tạo thêm nhiều cơ hội để các điểm bán được ghi nhận ở những cấp độ khác nhau, thay vì chỉ tập trung vào một số ít gian hàng xuất sắc nhất.

Cuộc thi trưng bày Hảo Hảo 2026 chính thức khởi động, thu hút được đông đảo sự tham gia của các tiểu thương trên toàn quốc

Đằng sau những con số về giải thưởng là mong muốn tạo ra một sân chơi nơi mỗi điểm bán đều có thể tìm thấy cơ hội để thể hiện sự sáng tạo của mình. Một cửa hàng có không gian lớn có thể tạo nên một mô hình trưng bày ấn tượng; trong khi một tiệm nhỏ vẫn có thể tạo dấu ấn bằng cách sắp xếp sản phẩm thông minh, một ý tưởng thú vị hay một điểm nhấn phù hợp với không gian.

Cách tiếp cận này cũng tiếp nối tinh thần của chương trình năm 2025 và những năm trước, khi các tiêu chí như ý tưởng sáng tạo, khả năng kết hợp giữa thẩm mỹ và công năng được chú trọng trong quá trình đánh giá.

Sân chơi không chỉ dành cho người bán hàng

Bên cạnh sự tham gia của các điểm bán, cuộc thi trưng bày Hảo Hảo 2026 còn mở ra cơ hội để người tiêu dùng trở thành một phần của hành trình lan tỏa những gian hàng nổi bật.

Trong thời gian chương trình diễn ra, người dùng có thể truy cập Mini App Trưng bày Hảo Hảo 2026 trên Zalo để khám phá các bài dự thi và bình chọn cho những gian hàng mình yêu thích. Những lượt bình chọn không chỉ tạo thêm sự tương tác cho cuộc thi mà còn giúp những ý tưởng trưng bày của các tiểu thương được nhiều người biết đến hơn.

Năm nay, người tiêu dùng có thể trực tiếp tham gia bình chọn gian hàng Hảo Hảo yêu thích trên ứng dụng Zalo

Từ những gian hàng quen thuộc mỗi ngày, cuộc thi kỳ vọng tạo nên một không gian kết nối giữa người bán, người tiêu dùng và thương hiệu - nơi sự sáng tạo được nhìn thấy, những nỗ lực được ghi nhận và mỗi điểm bán đều có cơ hội tỏa sáng theo cách riêng.

Người tiêu dùng có thể tham khảo chi tiết cuộc thi trưng bày Hảo Hảo 2026 diễn ra từ 01/9 đến 15/10/2026 trên toàn quốc tại: https://trungbayhaohao.com/. Các điểm bán có thể tham gia bằng cách chuẩn bị không gian trưng bày Hảo Hảo theo thể lệ chương trình và gửi bài dự thi trong thời gian quy định.

Với thông điệp “Cúp Hảo trao tay - Mừng nỗ lực mỗi ngày!”, chương trình năm nay không chỉ tìm kiếm những gian hàng đẹp hay những ý tưởng nổi bật, mà hướng đến việc ghi nhận và tri ân hành trình nỗ lực của hàng nghìn tiểu thương đang góp phần đưa sản phẩm Hảo Hảo đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.