Bảo hiểm Bảo Việt nhận cú đúp giải thưởng quốc tế về đổi mới, quản trị

Được vinh danh tại hai hạng mục của Insurance Asia Awards 2026, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục ghi dấu trên hành trình đổi mới, từ phát triển các giải pháp bảo hiểm doanh nghiệp đến nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành.

Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vị thế doanh nghiệp bảo hiểm tiên phong

Cú đúp giải thưởng của Bảo hiểm Bảo Việt tại Insurance Asia Awards 2026, gồm Sáng kiến bảo hiểm doanh nghiệp của năm (Business Insurance Initiative of the Year - Vietnam) và Doanh nghiệp quản trị bảo hiểm của năm (Administrator of the Year - Vietnam), là kết quả của quá trình đổi mới sản phẩm, số hóa hành trình bảo hiểm và chuẩn hóa dữ liệu, quy trình, mô hình quản trị trên toàn hệ thống.

Đồng hành cùng yêu cầu phát triển mới của nền kinh tế

Năm 2026 mở đầu giai đoạn thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, mở đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong đó, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên và GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030, đồng thời đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030, thị trường được định hướng phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, tiếp cận các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế tốt nhất, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao quản trị rủi ro và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ.

Giai đoạn 2026 - 2030, doanh thu toàn ngành bảo hiểm được định hướng tăng trưởng bình quân 10%/năm, đưa quy mô thị trường lên khoảng 3,3% - 3,5% GDP vào năm 2030. Đầu tư gia tăng cùng hàng loạt công trình hạ tầng, khu công nghiệp và dự án sản xuất được triển khai trên cả nước, khiến quy mô rủi ro cần bảo vệ cũng tăng theo. Một thị trường bảo hiểm đủ mạnh góp phần tăng năng lực chống chịu của nền kinh tế, bảo vệ thành quả đầu tư và duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh khi rủi ro xảy ra.

Trong bối cảnh đó, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng nền kinh tế thông qua việc chủ động đổi mới sản phẩm, công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và chuẩn hóa hoạt động theo thông lệ quốc tế. Những nỗ lực này góp phần tạo dựng bệ phóng bảo vệ vững chắc, tiếp thêm sức bật và sức bền cho doanh nghiệp và người dân trong hành trình phát triển mới của đất nước.

Đổi mới bảo hiểm doanh nghiệp: Công nghệ đi cùng năng lực bảo vệ

Với khách hàng doanh nghiệp, giá trị của bảo hiểm ngày nay không chỉ nằm ở một hợp đồng có phạm vi bảo vệ rộng mà còn ở khả năng tiếp cận nhanh, giao dịch thuận tiện, theo dõi minh bạch hơn và được hỗ trợ kịp thời khi rủi ro xảy ra. Đáp ứng yêu cầu đó, Bảo hiểm Bảo Việt đưa công nghệ vào xuyên suốt hành trình bảo hiểm, từ khai thác, cấp đơn đến giải quyết quyền lợi.

Nổi bật là hệ thống bồi thường E-Claim cho nghiệp vụ Hàng hải và Tài sản - Kỹ thuật, vốn có hồ sơ phức tạp và cần phối hợp nhiều bên từ giám định hiện trường đến xác định phạm vi tổn thất. Số hóa quy trình giúp rút ngắn thời gian xử lý, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp sớm có nguồn lực để khôi phục hoạt động khi sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, công nghệ số được ứng dụng trong triển khai bảo hiểm du lịch theo mô hình B2B, kết nối trực tiếp các khâu trong quy trình khai thác và mở rộng kênh tiếp cận qua hệ sinh thái đối tác.

Danh mục giải pháp cũng được mở rộng theo hướng chuyên biệt với bảo hiểm trách nhiệm bồi thường người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp giảm áp lực tài chính khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; và Bảo hiểm sức khỏe Thủy thủ, thuyền viên dành cho nhóm lao động đặc thù trong lĩnh vực hàng hải.

Hiệu quả quản trị bảo hiểm: Chuyển đổi từ bên trong để tạo sức bật mới

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm không kết thúc khi hợp đồng được phát hành mà còn là bảo đảm các cam kết dài hạn với khách hàng thông qua năng lực tài chính, chất lượng dữ liệu, dự phòng nghiệp vụ, quản trị dòng tiền và khả năng thanh toán. Các chuẩn mực quốc tế cũng ngày càng đặt yêu cầu cao hơn về chất lượng dữ liệu và tính minh bạch trong hoạt động bảo hiểm. Trong bối cảnh đó, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng chuẩn hóa, số hóa và tăng cường khả năng kiểm soát trên toàn hệ thống, tối ưu mô hình cổng kế toán điện tử, từ đó nâng cao chất lượng dữ liệu, minh bạch công tác quản trị và báo cáo.

Năng lực quản trị tiếp tục được củng cố bởi nền tảng tài chính của doanh nghiệp. Năm 2026, AM Best duy trì xếp hạng Năng lực tài chính B++ (Good), xếp hạng Năng lực tín dụng tổ chức phát hành dài hạn “bbb+” (Good) và xếp hạng quốc gia aaa.VN (Exceptional) đối với Bảo hiểm Bảo Việt, cùng triển vọng ổn định.

Những thay đổi về sản phẩm, công nghệ và vận hành được triển khai trong một năm Bảo hiểm Bảo Việt duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2026, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng khoảng 14.5%. Trong đó, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm 2025, vượt mức tăng trưởng chung của thị trường.

Trước đó, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục ghi dấu với loạt giải thưởng và danh hiệu, trong đó có danh hiệu “Doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu Việt Nam về đồng hành & hỗ trợ khách hàng” của Global Banking & Finance Review Awards và giải thưởng Sao Khuê 2025 dành cho BaoViet Direct - ứng dụng bảo hiểm số trên điện thoại.

Một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh cần những doanh nghiệp dám đổi mới. Một nền kinh tế muốn phát triển bền vững cần những cơ chế đủ mạnh để bảo vệ các thành quả của tăng trưởng. Với vai trò của mình, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục hướng tới trở thành điểm tựa quản trị rủi ro tin cậy, góp phần kiến tạo một thị trường bảo hiểm an toàn, hiện đại, minh bạch và hiệu quả, đồng hành cùng các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam.

Đây cũng là cách Bảo hiểm Bảo Việt cụ thể hóa tinh thần “Bảo Việt - Doanh nghiệp Việt, vì người Việt, vì tương lai Việt” bằng năng lực và hành động thực chất trong giai đoạn phát triển mới.

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