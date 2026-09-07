Sau hàng loạt sai sót, Đắk Lắk rà soát toàn diện việc chi trả chế độ 178

TPO - Sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai sót trong việc giải quyết chế độ 178, Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát toàn diện, làm rõ từng trường hợp và báo cáo kết quả trước ngày 8/9.

Sở Nội vụ Đắk Lắk vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Động thái này nhằm thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh Đắk Lắk về việc khắc phục tồn tại trong giải quyết chính sách khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Sở Nội vụ Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị rà soát toàn diện việc giải quyết chế độ 178, báo cáo trước ngày 8/9.

Sở Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát toàn diện việc giải quyết chính sách thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định.

Đáng chú ý, việc rà soát không chỉ thực hiện với những trường hợp được Kiểm toán Nhà nước nêu mà còn phải kiểm tra các trường hợp tương tự.

Đối với từng trường hợp, đơn vị quản lý trực tiếp phải rà soát hồ sơ, tài liệu, có căn cứ minh chứng cụ thể; đồng thời làm rõ trách nhiệm trong việc xác định đối tượng, điều kiện và thực hiện thủ tục giải quyết chính sách nghỉ việc.

Nếu phát hiện trường hợp không thuộc phạm vi, đối tượng hoặc không đủ điều kiện hưởng chính sách, các đơn vị phải báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ để xem xét, xử lý.

Sở Nội vụ yêu cầu các đơn vị căn cứ hồ sơ, tài liệu được bàn giao trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp để khẩn trương rà soát.

Kết quả phải được gửi về Sở Nội vụ bằng văn bản và tệp dữ liệu điện tử chậm nhất trong ngày 8/9/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Các đơn vị chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin, số liệu.

Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin, Kiểm toán Nhà nước phát hiện hàng loạt vi phạm, sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn cho ngân sách. Kiểm toán Nhà nước đồng thời kiến nghị rà soát toàn diện các trường hợp đã giải quyết chế độ nhưng chưa được kiểm toán chi tiết.

Riêng tại Đắk Lắk, có 45 trường hợp được phê duyệt nghỉ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi do không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc không đáp ứng trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn của vị trí việc làm sau sắp xếp.

Tuy nhiên, hồ sơ cá nhân và kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong 3 năm liền kề của các trường hợp này đều từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kiểm toán Nhà nước cho rằng việc giải quyết chưa phù hợp quy định, tiềm ẩn rủi ro chi chế độ chưa đúng đối tượng.

Ngoài ra, có 19 trường hợp nghỉ do sức khỏe không bảo đảm yêu cầu công việc nhưng hồ sơ chưa đầy đủ căn cứ để xem xét, giải quyết chế độ.

Kiểm toán cũng chỉ ra 46 trường hợp được phê duyệt thời điểm nghỉ sau ngày 1/9/2025, chưa phù hợp với Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc ban hành quyết định nghỉ hưởng chính sách theo Nghị định 178 trước ngày 31/8/2025.

Đáng chú ý, tại Đắk Lắk có 33 trường hợp chuyển từ nghỉ thôi việc sang nghỉ hưu trước tuổi và 17 trường hợp chuyển nhóm nghỉ hưu trước tuổi, làm thay đổi chính sách được hưởng.

Kiểm toán Nhà nước đánh giá các vi phạm, sai sót trên có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn cho ngân sách; kiến nghị thanh tra, kiểm tra, rà soát toàn diện các trường hợp chưa được kiểm toán chi tiết, đồng thời xác định nguyên nhân và xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.