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Kinh tế

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Doanh nghiệp giải thể tại Đắk Lắk tăng tới 700%

Huỳnh Thủy

TPO - Trong tháng 8 vừa qua, Đắk Lắk có tới 600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 700% so với cùng kỳ.

Sáng 7/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2026.

Theo báo cáo sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và chương trình công tác tháng 9 năm nay của tỉnh Đắk Lắk, trong tháng qua có nhiều thông tin đáng chú ý. Cụ thể, trong tháng 8, toàn tỉnh có 600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 700% so với cùng kỳ.

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Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, trong tháng 8, Đắk Lắk ước có 340 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 8,6% so với cùng kỳ. Cùng thời gian, có 50 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng xấp xỉ 39%.

Đáng chú ý, số hoàn tất thủ tục giải thể lên tới 600 doanh nghiệp, tăng 700% so với cùng kỳ. Ngoài ra, có 80 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tương đương cùng kỳ.

Theo báo cáo, số doanh nghiệp giải thể tăng đột biến chủ yếu do cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp với cơ quan thuế rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đăng ký doanh nghiệp.

Qua quá trình này, các cơ quan chức năng xử lý thủ tục giải thể đối với những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động từ các kỳ trước nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động.

Lũy kế 8 tháng, Đắk Lắk ước có 2.500 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký khoảng 21.500 tỷ đồng, tăng 18% về số doanh nghiệp và bằng 82% về số vốn so với cùng kỳ.

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Doanh nghiệp ở Đắk Lắk phần lớn quy mô nhỏ.

Cũng trong 8 tháng, toàn tỉnh ước có 510 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 23% so với cùng kỳ; 1.200 doanh nghiệp giải thể, tăng 176%; 1.218 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 6% so với cùng kỳ.

Qua kết quả trên cho thấy, số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường tiếp tục tăng nhưng hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ vẫn còn khó khăn. Do đó, cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc về vốn, thị trường, đất đai và thủ tục đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Huỳnh Thủy
#Doanh nghiệp #Đắk Lắk #giải thể #kinh tế #nguyên nhân

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