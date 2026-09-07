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Kinh tế

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, xuất khẩu

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu gồm vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự, phụ tùng chuyên dùng quân sự; thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; thiết bị y tế đã qua sử dụng...

Chính phủ đã ban hành Nghị định 292/2026/NĐ-CP ngày 22/7/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương. Một trong các nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định về hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

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Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu gồm vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ (trừ vật liệu nổ công nghiệp), trang thiết bị kỹ thuật quân sự, vật tư, phụ tùng chuyên dùng quân sự; thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; thiết bị y tế đã qua sử dụng; các loại xuất bản phẩm cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam; hàng hóa là sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng… Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/9/2026.

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TTXVN
#Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu #danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu #cấm nhập khẩu

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