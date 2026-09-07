Từ bán được hàng đến vận hành hiệu quả: Bài toán tăng trưởng tiếp theo dành cho CEO

Doanh thu tăng, đơn hàng nhiều hơn, thị phần mở rộng hơn chưa chắc đã đồng nghĩa với một doanh nghiệp khỏe hơn. Quy mô tăng nhanh hơn năng lực vận hành có thể trở thành lực cản trong quá trình tăng trưởng. Đây cũng là bài toán được VPBank SME đưa ra để giải trong CEO Bootcamp học phần thứ 2, với sự dẫn dắt của hai chuyên gia sở hữu hàng chục năm kinh nghiệm vận hành và quản trị chuỗi cung ứng tại P&G.

Tăng trưởng càng nhanh, “cỗ máy” phía sau càng phải khỏe

Tăng trưởng thường được nhìn thấy trước tiên qua những con số dễ nhận biết: doanh thu, số lượng khách hàng, đơn hàng, điểm bán hay thị trường mới.

Nhưng phía sau những con số đó là rất nhiều bài toán cần giải: tích trữ nguyên vật liệu, sản xuất và lưu kho hàng hóa, chu trình cung ứng, chi phí phát sinh và nguồn vốn lưu động cần bổ sung.

Doanh nghiệp có thể bán được nhiều hơn nhưng lợi nhuận không tăng tương ứng. Đơn hàng tăng nhanh nhưng sản xuất không đáp ứng kịp. Tồn kho cao để bảo đảm nguồn hàng nhưng dòng tiền lại bị “giam” trong kho. Hoặc ngược lại, tối ưu tồn kho quá mức lại khiến doanh nghiệp mất khả năng phản ứng khi nhu cầu thị trường thay đổi.

Đó là lý do bài toán vận hành không đơn thuần là câu chuyện làm thế nào để tiết kiệm thêm một khoản chi phí.

Ở cấp độ chiến lược, doanh nghiệp phải cùng lúc tìm lời giải cho ba biến số: đáp ứng - chi phí - dòng tiền. Khả năng cân bằng ba yếu tố này có thể quyết định doanh nghiệp chỉ “chạy theo” tốc độ tăng trưởng hay thực sự xây dựng được một hệ thống đủ sức nâng đỡ tăng trưởng dài hạn.

Sau học phần số 1 tập trung vào xây dựng chiến lược khả thi và linh hoạt, CEO Bootcamp do VPBank SME tổ chức sẽ tiếp tục đưa các nhà lãnh đạo bước sâu hơn vào bài toán này tại học phần số 2 với chủ đề “Chuỗi cung ứng: Biến vận hành thành lợi thế cạnh tranh”, tổ chức vào ngày 10-11/09/2026 tại TP.HCM.

Học cách nhìn chuỗi cung ứng như một CEO

Một trong những trọng tâm của học phần 2 là thay đổi quan điểm của nhà lãnh đạo về vận hành và chuỗi cung ứng.

Thay vì coi đây đơn thuần là bộ phận phía sau chịu trách nhiệm mua hàng, sản xuất, kho vận hay giao nhận, các chuyên gia có bề dày kinh nghiệm thực chiến trong hệ thống vận hành của P&G - một trong những tập đoàn hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới - đặt chuỗi cung ứng trong mối quan hệ trực tiếp với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong hai ngày học, các CEO và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ cùng nhận diện những điểm nghẽn và thất thoát đang tồn tại trong hệ thống; tìm hiểu cách tối ưu chuỗi cung ứng để tạo thêm giá trị thay vì chỉ hoàn thành chức năng thực thi; đồng thời tiếp cận phương pháp nâng cấp hệ thống để doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô mà không rơi vào tình trạng “vỡ trận” về vận hành.

Hàng chục năm kinh nghiệm P&G được đưa vào lớp học CEO Bootcamp

Đồng hành cùng các CEO tại học phần 2 là hai chuyên gia, trong đó, Rajesh Achanta, cựu Phó Chủ tịch Chuỗi cung ứng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của P&G, sở hữu hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Rajesh Achanta cũng là gương mặt quen thuộc trong hành trình tri thức mà VPBank SME dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Với kinh nghiệm quản trị ở quy mô lớn và tại nhiều thị trường khác nhau, những chia sẻ của ông không dừng lại ở các mô hình lý thuyết, mà hướng đến cách nhà lãnh đạo nhìn nhận mối liên hệ giữa chiến lược, tổ chức và năng lực thực thi.

Cùng tham gia giảng dạy là ông Vũ Đông Hiệp - Giám đốc Cấp cao & Giám đốc Nhà máy tại P&G, chuyên gia với gần 30 năm kinh nghiệm, từng đảm nhiệm vai trò quản lý nhà máy tại Việt Nam đồng thời phụ trách chuỗi cung ứng khu vực châu Á.

Sự kết hợp của hai chuyên gia mang đến cho chương trình hai lớp kinh nghiệm bổ trợ: góc nhìn quản trị chuỗi cung ứng ở quy mô khu vực và toàn cầu, cùng kinh nghiệm trực tiếp tổ chức, quản lý hoạt động vận hành tại nhà máy.

Qua đó, những vấn đề như hiệu suất, năng lực đáp ứng, chi phí hay khả năng mở rộng hệ thống không chỉ được tiếp cận dưới dạng khái niệm, mà được đặt trong những tình huống và quyết định quản trị thực tế.

Đây cũng là cách VPBank SME mở rộng vai trò đồng hành với khách hàng doanh nghiệp từ các giải pháp tài chính sang những giá trị phi tài chính có khả năng tác động trực tiếp đến năng lực quản trị và tăng trưởng dài hạn.