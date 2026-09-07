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Kinh tế

Rẻ hơn thịt lợn, một loại thịt nhập về Việt Nam chỉ 26.500 đồng/kg

Trong 7 tháng đầu năm nay đã có khoảng 217.371 tấn thịt và phụ phẩm ăn được của gia cầm đổ bộ chợ Việt. Đáng chú ý, giá nhập khẩu bình quân chỉ tương đương khoảng 26.500 đồng/kg.

Theo số liệu của Cục Hải quan, 7 tháng năm 2026, nước ta đã nhập khẩu 595,7 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, kim ngạch đạt hơn 1,7 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm mặt hàng này tăng 11,4% về lượng và tăng mạnh 32,4% về giá trị.

7 tháng qua, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu thịt gia cầm, thịt lợn, thịt trâu, thịt bò và các loại phụ phẩm.

Trong đó, thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm thuộc nhóm 01.05 (mã HS 02.07), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh chiếm 36,49% (tương đương gần 217.371 tấn).

Xét về khối lượng, thịt và phụ phẩm gia cầm đứng đầu danh sách các mặt hàng thịt nhập về nước ta trong 7 tháng qua.

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Tuy nhiên, xét về giá trị thì chỉ chiếm 12,99%, khi kim ngạch nhập khẩu thịt gia cầm và phụ phẩm đạt 221,14 triệu USD, đứng sau mặt hàng thịt trâu. Bởi giá nhập khẩu bình quân trong 7 tháng năm nay chỉ khoảng 26.500 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, thịt gà nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu ở dạng đông lạnh cắt mảnh và phụ phẩm ăn được. Trong đó, đùi gà đông lạnh chiếm tỷ trọng cao nhất, gần 71,5% tổng lượng thịt gà nhập khẩu.

Điều đáng nói, đây là mặt hàng có giá nhập khẩu thấp, cạnh tranh trực tiếp với thịt gà trắng nội địa tại các bếp ăn tập thể.

Lượng thịt gà nhập khẩu đổ về thị trường Việt lớn, cộng với tổng đàn trong nước tăng trưởng nhanh từ cuối năm 2025 kéo dài sang đầu năm 2026 khiến cung vượt cầu diễn ra trên diện rộng.

Theo đó, phân khúc gà công nghiệp lông trắng nuôi ngắn ngày bị tác động nhiều nhất. Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cho biết, tại khu vực phía Nam, giá gà trắng có thời điểm giảm mạnh xuống 22.000-24.000 đồng/kg, thấp hơn giá thành sản xuất.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho thấy, tháng 8 vừa qua, giá gà công nghiệp lông trắng tại khu vực miền Bắc ở mức 37.000 đồng/kg, trong khi khu vực miền Trung và miền Nam chỉ ở mức 25.000 đồng/kg.

Với mức giá xuất chuồng này, người chăn nuôi gà công nghiệp lông trắng tại miền Nam đang phải đối mặt với tình trạng thua lỗ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng giá gà sẽ tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh vào quý IV/2026 phục vụ mùa cưới hỏi, tiệc cuối năm và chuẩn bị Tết Nguyên đán.

Vietnamnet
#thịt lợn #thịt nhập khẩu #nhập khẩu thịt #giá nhập khẩu thịt

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