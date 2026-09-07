Đoàn công tác Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thăm và làm việc tại Trung Quốc

Vừa qua, đoàn công tác của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã có chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc. Tại Trung Quốc, đoàn đã có buổi làm việc với Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc, làm việc tại Công ty Bảo hiểm Thái Bình Dương CPIC và tham quan Trung tâm sửa chữa ô tô điện của hãng xe Lý Tưởng tại TP. Bắc Kinh.

Mong muốn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với Trung Quốc

Tiếp đoàn công tác của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới Việt Nam, về phía lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc có ông Zhao Yulong - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc và các ông - bà là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc như ông Liu Yang, ông Fang Yong, ông Xu Zhongshu...

Đoàn công tác Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc.

Về phía đoàn Việt Nam có ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, ông Phạm Ngọc Sơn - Tổng thư ký IAV, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) và lãnh đạo các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên.

Đoàn Việt Nam mong muốn tập trung trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn của Trung Quốc trong một số lĩnh vực chính như: Cơ chế, chính sách về bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; tổ chức kênh phân phối, quản lý đại lý, môi giới và chính sách hoa hồng; quản lý, khai thác và kết nối cơ sở dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới; quy trình giám định, bồi thường và phòng chống trục lợi bảo hiểm.

Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tặng quà lưu niệm cho ông Zhao Yulong - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc.

Đồng thời, mong muốn tìm hiểu về mô hình tổ chức và vai trò của Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc, cơ chế phối hợp và tự quản giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, công tác tuyên truyền, đào tạo nghiệp vụ, xây dựng chính sách cũng như các hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối với nạn nhân tai nạn giao thông.

Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc là cầu nối giữa doanh nghiệp và Chính phủ

Tại buổi làm việc, thay mặt cho Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc, ông Fang Young cho biết, Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc được thành lập ngày 23/2/2001, là tổ chức tự quản ngành nghề phi lợi nhuận mang tính toàn quốc của ngành bảo hiểm Trung Quốc. Cơ quan quản lý nhà nước về nghiệp vụ là Tổng cục Giám sát Quản lý Tài chính Quốc gia.

Theo các quy định có liên quan của Luật Bảo hiểm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, các công ty bảo hiểm phải tham gia hiệp hội ngành bảo hiểm. Các tổ chức đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và giám định bảo hiểm có thể tự nguyện đăng ký gia nhập hiệp hội ngành bảo hiểm.

Ông Fang Young cũng cho biết, bảo hiểm xe cơ giới là một nghiệp vụ bảo hiểm quan trọng của bảo hiểm tài sản tại Trung Quốc, đồng thời có chức năng bảo đảm rủi ro và quản trị xã hội. Sau quá trình liên tục cải cách và hoàn thiện, Trung Quốc hiện đã xây dựng hệ thống quản lý, giám sát bảo hiểm xe cơ giới theo pháp luật, theo cơ chế thị trường và xuyên suốt toàn chuỗi; hình thành khung pháp luật, quy định đầy đủ theo nhiều cấp độ và cơ chế quản lý nhà nước phối hợp đa ngành, qua đó chuẩn hóa hiệu quả trật tự thị trường bảo hiểm xe cơ giới và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Đoàn công tác Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trong buổi làm việc với Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc.

Hiện nay, bảo hiểm xe cơ giới vận hành theo cơ chế đa chiều gồm đăng ký sản phẩm, rà soát hồi tố mức phí, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ người tiêu dùng và giám sát bằng công nghệ; thường xuyên xử lý các vấn đề như tư vấn bán hàng gây hiểu nhầm, hoàn phí/chi hoa hồng trái quy định, bất cập trong bồi thường. Toàn ngành nhìn chung phát triển theo hướng cân bằng giữa thị trường hóa và pháp trị; quản lý chi tiết hóa và thực hiện nghiêm nguyên tắc “đăng ký thế nào, thực hiện như thế” trở thành xu hướng phát triển chủ yếu.

"Hiệp hội là cầu nối và đầu mối quan trọng giữa thị trường hiệu quả và Chính phủ chủ động, có năng lực; thực hiện vai trò điều phối, kết nối giữa thị trường với Chính phủ, ngành với cơ quan quản lý, ngành với xã hội, ngành với các lĩnh vực liên quan cũng như giữa các bên trong nội bộ ngành; phát huy vai trò đầu mối then chốt trong cơ chế phối hợp đa chiều", ông Fang Young cho biết.

Khung thể chế bảo hiểm xe cơ giới

Lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc cũng cho biết, bảo hiểm xe cơ giới là một nghiệp vụ bảo hiểm quan trọng của bảo hiểm tài sản tại Trung Quốc, đồng thời có chức năng bảo đảm rủi ro và quản trị xã hội.

Sau quá trình liên tục cải cách và hoàn thiện, Trung Quốc hiện đã xây dựng hệ thống quản lý, giám sát bảo hiểm xe cơ giới theo pháp luật, theo cơ chế thị trường và xuyên suốt toàn chuỗi; hình thành khung pháp luật, quy định đầy đủ theo nhiều cấp độ và cơ chế quản lý nhà nước…

Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc cho biết, hiện nay, bảo hiểm xe cơ giới vận hành theo cơ chế đa chiều gồm đăng ký sản phẩm, rà soát hồi tố mức phí, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ người tiêu dùng và giám sát bằng công nghệ; thường xuyên xử lý các vấn đề như tư vấn bán hàng gây hiểu nhầm, hoàn phí/chi hoa hồng trái quy định, bất cập trong bồi thường.