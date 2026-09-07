Phiên đầu tuần, VN-Index 'bay' hơn 31 điểm

TPO - Sau khi tăng hơn 21 điểm ngay đầu phiên, VN-Index bất ngờ đảo chiều và giảm 31 điểm trong hôm nay (7/9). Áp lực bán lan rộng, trong đó VIC giảm 4,3%, lấy đi khoảng 18 điểm của chỉ số. Khối ngoại cũng trở lại bán ròng gần 460 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới trong trạng thái đầy biến động. VN-Index mở cửa có thời điểm tăng lên 1.874 điểm, nhưng đà tăng nhanh chóng bị đảo ngược khi lực bán gia tăng.

Càng về cuối phiên, áp lực bán càng mạnh. VN-Index có lúc rơi xuống 1.809 điểm trước khi hồi phục nhẹ, chốt phiên tại 1.821 điểm, giảm 31 điểm, tương đương 1,7%.

Trên sàn HoSE, sắc đỏ áp đảo với 235 mã giảm, gần gấp 3 lần số mã tăng. Giá trị giao dịch khoảng 17.153 tỷ đồng.

Riêng VIC kéo lùi chỉ số hơn 18 điểm.

Đáng chú ý, cổ phiếu VIC trở thành tâm điểm của phiên khi chuyển từ trạng thái tăng hơn 2% đầu phiên sang giảm 4,3% vào cuối ngày. Với quy mô vốn hóa lớn, riêng VIC lấy đi khoảng 17,5 điểm của VN-Index.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng đồng loạt gây sức ép. TCB giảm 2,1%, CTG giảm 1,91, VPB giảm 1,8%, MBB giảm 1,7%, VCB giảm 1,5% và BID giảm 1,4%.

Sức ép không chỉ tập trung ở nhóm ngân hàng. Chỉ số ngành bất động sản giảm gần 3%, với VIC, VPI và DXG lần lượt giảm 4,3%, 3,3% và 2,5%. Nhóm chứng khoán cũng chìm trong sắc đỏ, trong đó VIX giảm 2,9%, VCI giảm 2,7%, VND giảm 2,1%.

Ở chiều ngược lại, số cổ phiếu đi ngược thị trường khá hạn chế. VPL tăng 4,6%, SSB tăng 2,3%, VRE tăng 1,9% và LPB tăng 1,33%, song chưa đủ sức cân bằng lực bán tại các cổ phiếu trụ.

Sau thời gian mua bán đan xen, nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng mạnh trong phiên đầu tuần. Tổng giá trị bán ròng trên ba sàn đạt hơn 450 tỷ đồng.

Riêng tại các cổ phiếu lớn, VCB bị bán ròng gần 92 tỷ đồng, CTG khoảng 73 tỷ đồng và VIC hơn 53 tỷ đồng. SHB, DXG, MBB, VIX, STB... cũng nằm trong nhóm bị bán ròng.

Ở chiều ngược lại, HDB được mua ròng khoảng 54 tỷ đồng, VRE gần 43 tỷ đồng và VPB khoảng 34 tỷ đồng.