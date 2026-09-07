Vietconduit chủ động cung cấp ống thép IMC đạt UL 1242 cho dự án trọng điểm

Trong bối cảnh quy chuẩn phòng cháy chữa cháy ngày càng khắt khe cùng tốc độ phát triển hạ tầng diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu về an toàn và độ bền vận hành của hệ thống điện tại các công trình trọng điểm ngày càng trở nên cấp thiết. Đối với các kỹ sư và nhà thầu cơ điện, việc lựa chọn ống luồn dây điện không đơn thuần là bài toán mua sắm vật tư ban đầu. Đó là quyết định kỹ thuật ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo vệ hệ thống cáp trước các tác động cơ học, điều kiện môi trường khắc nghiệt và nguy cơ hỏa hoạn trong suốt vòng đời công trình. Đáp ứng thực tiễn đó, dòng ống thép luồn dây điện IMC do Công ty CP Ống Thép Luồn Dây Điện Việt Nam (Vietconduit – VNC) sản xuất đã trở thành một giải pháp bảo vệ tối ưu, kết hợp hài hòa giữa khả năng chịu lực vượt trội và hiệu quả kinh tế.

Ống thép luồn dây điện IMC (Intermediate Metal Conduit) sở hữu độ dày thành ống trung bình — giải pháp tối ưu cân bằng giữa dòng EMT (thành mỏng) và RSC (thành dày). Khi kết hợp cùng phụ kiện chuyên dụng, hệ thống đảm bảo khả năng kín nước, chống bụi vượt trội. Bên cạnh chức năng bảo vệ cơ học, vỏ thép cứng vững của ống IMC còn đóng vai trò là đường dẫn tiếp địa an toàn giúp triệt tiêu dòng rò, đồng thời chống nhiễu điện từ (EMI) hiệu quả — đặc biệt phù hợp cho các trung tâm dữ liệu và hệ thống điều khiển thông minh.

Ống thép luồn dây điện IMC do Vietconduit sản xuất đạt chuẩn UL Listed - UL 1242

Đạt chứng nhận quốc tế UL Listed và tiêu chuẩn an toàn điện

Điểm tựa chất lượng của ống thép luồn dây điện IMC Vietconduit đến từ việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế như UL 1242 do tổ chức Underwriters Laboratories của Mỹ cấp giấy và có mã số tra cứu UL Listed trực tiếp trên hệ thống UL Product iQ® (E555652), đồng thời cũng đạt được chuẩn ANSI C80.6. Theo quy định tại Bộ luật Điện quốc gia Mỹ (NEC Article 342), dòng ống ren thành trung bình này được phép ứng dụng linh hoạt trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, từ những khu vực khô ráo, vị trí đi âm sàn dưới lòng đất cho đến các không gian có độ ẩm cao hoặc tính chất ăn mòn mạnh. Khả năng chịu lực va đập cơ học cao giúp hệ thống cáp bên trong tránh khỏi nguy cơ móp méo hay sự phá hoại từ động vật, côn trùng tại công trường.

Giấy chứng nhận UL 1242 (Số chứng nhận E555652) cho sản phẩm ống thép luồn dây điện IMC của Vietconduit.

Chống cháy vượt trội và độ bền cao trong môi trường khắc nghiệt

Về khía cạnh an toàn hỏa hoạn, ống thép IMC thể hiện ưu thế hoàn toàn vượt trội so với các giải pháp ống nhựa truyền thống. Do làm từ vật liệu thép, nên sản phẩm có khả năng chống cháy và không gây cháy lan truyền cũng như không phát tán khói độc khi xảy ra sự cố cháy nổ, bảo vệ an toàn cho con người cũng như tài sản. Bên cạnh đó, nhằm duy trì độ bền dài hạn, bề mặt ống được xử lý bằng công nghệ mạ kẽm điện phân hoặc mạ kẽm nhúng nóng đạt độ bám dính cao. Lớp mạ này ngăn ngừa hiệu quả sự gỉ sét, giúp nâng tuổi thọ vận hành của hệ thống lên tới hàng chục năm ngay cả trong những môi trường khắc nghiệt như nhà máy hóa chất hay khu vực ven biển.

Tối ưu hóa chi phí đầu tư cho hệ thống cơ điện

Trong thiết kế cơ điện thực tế, việc phân bổ vật tư đòi hỏi sự cân nhắc linh hoạt dựa trên đặc thù từng tuyến đường dây cáp thay vì áp dụng một loại ống duy nhất. Nếu dòng ống trơn EMT nhẹ và linh hoạt phù hợp cho các hệ thống phân phối nhánh trong nhà, thì ống ren IMC lại là lựa chọn tối ưu tại những vị trí đòi hỏi mức độ bảo vệ cơ học cao hơn mà không tốn chi phí sử dụng dòng ống RSC. Lựa chọn đúng loại ống cho đúng điều kiện lắp đặt không chỉ giúp nhà thầu tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu mà vẫn đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và sự ổn định vận hành dài lâu.

Thương hiệu Việt đồng hành cùng các công trình trọng điểm

Nhờ sở hữu nhiều đặc tính ưu việt, ống thép IMC Vietconduit đã trở thành lựa chọn quen thuộc tại hàng loạt dự án quy mô lớn, từ các trung tâm dữ liệu, tòa nhà cao tầng, nhà máy công nghiệp cho đến các dự án hạ tầng giao thông như sân bay, cảng biển và đường sắt đô thị. Việc chủ động sản xuất dòng sản phẩm "Made in Vietnam" đạt chuẩn UL Listed ngay trong nước giúp Vietconduit giải quyết triệt để bài toán rủi ro về tiến độ nhập khẩu, sự biến động tỷ giá và chi phí logistics cho các tổng thầu M&E. Sự sẵn sàng về nguồn cung cùng cam kết giao hàng nhanh chóng là nền tảng để thương hiệu đồng hành cùng giới chuyên môn trên hành trình kiến tạo những công trình an toàn, vững bền cùng thời gian.

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