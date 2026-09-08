Đâm bà chủ quán lẩu dê tử vong rồi uống thuốc sâu tự tử

TPO - Do mâu thuẫn liên quan chuyện tình cảm, nợ nần và tiền bạc, một người đàn ông ở xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) đã đến quán lẩu dê rồi dùng dao tấn công hai người, khiến chủ quán tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc xảy ra tại một quán lẩu dê trên địa bàn, khiến 1 phụ nữ tử vong và 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h40 ngày 7/9, Công an xã Nhân Cơ tiếp nhận tin báo về vụ việc xảy ra tại một quán lẩu dê ở thôn 3.

V.Đ.N. hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông.

Trước đó, V.Đ.N. (SN 1978, trú thôn 3, xã Nhân Cơ) đến quán lẩu dê do bà H.T.K. (SN 1985, trú thôn 7, cùng xã) làm chủ. Lúc này, tại quán có bà K. và ông N.N.A. (SN 1987, trú xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng) đang nằm trên giường xếp.

Sau đó, giữa N. và ông A. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên người này đã dùng dao tấn công ông A. rồi tiếp tục tấn công bà K. Sau khi gây thương tích cho 2 người, N. dùng dao tự đâm mình và uống thuốc trừ sâu tự tử.

Hậu quả, bà K. bị thương nặng và tử vong tại Phòng khám Nhân Nghĩa (thôn 3, xã Nhân Cơ). Còn ông A. bị thương và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông cấp cứu. Sau đó, N. cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người này có mâu thuẫn liên quan chuyện tình cảm, nợ nần và tiền bạc. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.