Đề nghị truy tố vắng mặt Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố, đồng thời đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Bị can Nguyễn Công Minh. Ảnh: Bộ Công an.

Ngày 7/9, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra đã kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 22/BKL-ANĐT-P4.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh (SN 1972, tại Hà Tĩnh) Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh. Đồng thời yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã đưa tin, ngoài ông Nguyễn Công Minh, cơ quan điều tra đã khởi tố bà Lê Thị Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cây xanh Công Minh và bà Ngô Thị Ngọc Lý, Trưởng ban Pháp lý kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty cây xanh Công Minh cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan An ninh điều tra cho rằng với vai trò Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Công Minh là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động liên quan đến việc can thiệp đấu thầu. Thông qua bà Lê Thị Hòa, ông Minh bị cáo buộc đã chỉ đạo các giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh tiếp cận chủ đầu tư, tác động quá trình tổ chức đấu thầu và xây dựng hồ sơ dự thầu cho nhiều doanh nghiệp trong cùng hệ thống cùng tham gia một gói thầu.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn được sử dụng là tạo ra sự cạnh tranh mang tính hình thức theo mô hình “quân xanh – quân đỏ”, qua đó bảo đảm một doanh nghiệp trong hệ sinh thái được trúng thầu.

Không chỉ dừng lại ở đó, ông Nguyễn Công Minh còn bị xác định đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng hồ sơ nhân sự không đúng thực tế để hợp thức điều kiện dự thầu. Nhiều cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được đưa vào hồ sơ dự thầu nhằm đáp ứng tiêu chí kỹ thuật, dù thực tế không làm việc tại doanh nghiệp trúng thầu và không trực tiếp tham gia thi công dự án.

Cơ quan điều tra cũng xác định sau khi trúng thầu, các công ty trong hệ sinh thái của Công ty Cây xanh Công Minh không trực tiếp triển khai dự án mà tiếp tục giao lại cho các chi nhánh, khu vực địa phương tổ chức thi công thực tế.

Ngoài sai phạm trong hoạt động đấu thầu, Cơ quan An ninh điều tra còn cáo buộc ông Nguyễn Công Minh chỉ đạo bà Lê Thị Hòa và bà Ngô Thị Ngọc Lý ký các biên bản “giao khoán công việc” để hợp thức hồ sơ, qua đó thu lợi bất chính từ các dự án cây xanh do các chi nhánh và khu vực thực hiện.