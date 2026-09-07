Khởi tố loạt bác sĩ làm bệnh nhân đau đớn, ép trả thêm phí

TPO - Cơ quan điều tra bước đầu xác định, nhóm bác sỹ tại Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ (Hải Phòng) dùng các thủ đoạn khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái đau đớn về thể chất, hoang mang, lo sợ để cưỡng ép bệnh nhân trả thêm tiền sử dụng gói "thủ thuật cao cấp", có giá thành cao gấp nhiều lần chi phí ban đầu.

Tối 7/9, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ. Trong đó, có 5 bị can mang quốc tịch Trung Quốc.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hải Phòng đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, vào cuộc xác minh theo nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân về dấu hiệu bất thường xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ.

19 bị can trong vụ án.

Theo điều tra ban đầu, Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ thuộc Công ty TNHH dịch vụ y tế Hải Phòng, địa chỉ số 498 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên (TP Hải Phòng) do Lin Wei Min (SN 1971, quốc tịch Trung Quốc) thành lập từ tháng 3/2017.

Lin Wei Min thuê Vũ Trọng Tiền (SN 1991, ở phường Lê Chân) và Trần Thị Thu Hương (SN 1982, phường An Biên) lần lượt làm Giám đốc, Phó Giám đốc công ty.

Cảnh sát bước đầu xác định, khi người bệnh có nhu cầu tư vấn khám chữa bệnh online (chủ yếu các bệnh nam khoa, phụ khoa) sẽ được nhân viên Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ hướng dẫn đến phòng khám làm xét nghiệm và thực hiện các thủ thuật y tế.

Quá trình làm thủ thuật, nhóm bác sỹ, nhân viên y tế tại phòng khám này dùng các thủ đoạn khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái đau đớn về thể chất, hoang mang, lo sợ về tình trạng bệnh của bản thân. Qua đó, cưỡng ép bệnh nhân trả thêm tiền để được chuyển sang làm các gói “thủ thuật cao cấp”, có giá thành cao gấp nhiều lần chi phí ban đầu.

5 bị can mang quốc tịch Trung Quốc tại cơ quan công an.

Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ, số 498 Nguyễn Văn Linh, TP Hải Phòng.

Công an TP Hải Phòng đề nghị những ai đã từng khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ và nhận thấy có dấu hiệu bị ép buộc, đe dọa, gây hoang mang về tình trạng bệnh để phải trả thêm tiền hoặc buộc phải chuyển sang gói dịch vụ khác có chi phí cao bất thường cần chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.