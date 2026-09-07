Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

TPO - Sau hơn 9 giờ bay, chiều 7/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Mátxcơva, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.

Lễ đón tại sân bay Vnukovo, phía Nga có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nga.

Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và phu nhân, cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Vnukovo. (Nguồn: Sputnik)

Theo chương trình, ngay sau khi đến thủ đô Mátxcơva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Ziuganov; tiếp Hội Cựu Chiến binh và Hội Hữu nghị Nga -Việt; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Nga diễn ra trong giai đoạn quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga đang phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực và phương diện, dựa trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau được vun đắp trong nhiều năm.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko khẳng định, một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với việc củng cố và không ngừng phát triển quan hệ giữa hai nước là đối thoại chính trị thường xuyên, thực chất ở các cấp, trong đó có cấp cao nhất.

Nga coi chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, mong muốn sẽ thảo luận thực chất toàn bộ các vấn đề trong chương trình nghị sự song phương, thống nhất những hướng hợp tác mới trong dài hạn và đưa ra các quyết định cụ thể nhằm tiếp tục củng cố vững chắc quan hệ hai nước, Đại sứ cho biết.