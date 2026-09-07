Phát hiện cây bút khắc tên 'Ngô Học' trong mộ liệt sĩ

TPO - Trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum, lực lượng chức năng Quảng Ngãi phát hiện một cây bút khắc tên “Ngô Học”, mở thêm manh mối phục vụ việc xác minh danh tính liệt sĩ.

Ngày 7/9, trong quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin để lấy mẫu phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Kon Tum (phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi), Đội lấy mẫu số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cùng lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường Đăk Cấm phát hiện một cây bút có khắc tên “Ngô Học”.

Cây bút được tìm thấy tại phần mộ số 4, hàng 1, lô 8. Đây là một trong những di vật có giá trị thông tin, có thể giúp lực lượng chức năng thêm cơ sở đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ.

Theo lực lượng chức năng, thông tin trên hiện vật được kết hợp với kết quả giám định ADN và các nguồn tư liệu liên quan để phục vụ quá trình xác minh. Việc tìm thấy những di vật gắn với phần mộ được kỳ vọng góp phần đưa thêm những liệt sĩ chưa xác định được danh tính trở về với gia đình, quê hương.

Cùng với việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt chưa xác định được thông tin để giám định ADN đang được triển khai nhằm phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.

Cây bút khắc tên “Ngô Học” được phát hiện trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Trước đó, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ, một di vật khác cũng được phát hiện trong quá trình khai quật.

Cụ thể, tại phần mộ số 10, hàng số 8, khu B, Đội lấy mẫu số 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một chiếc ví da được an táng cùng hài cốt liệt sĩ.

Dù đã nằm dưới lòng đất trong thời gian dài, chiếc ví bị hư hỏng, bong tróc và hoen ố nhưng bên trong vẫn còn dãy số 20/3/70 cùng dòng chữ viết tay Trọng Thanh.

Theo nhận định ban đầu, dòng chữ Trọng Thanh có thể là tên của liệt sĩ. Trong khi đó, dãy số 20/3/70 được lực lượng chức năng ghi nhận để tiếp tục đối chiếu, xác minh với các nguồn thông tin, hồ sơ liên quan.