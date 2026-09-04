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Pháp luật

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Sau cuộc nhậu, người đàn ông bị đâm tử vong

Nguyễn Thắng

TPO - Sau khi cùng ăn cơm, sử dụng rượu bia, Dương Văn Nghiêm mời người quen về nhà uống nước, nói chuyện. Từ mâu thuẫn bột phát, hai người xảy ra ẩu đả, Nghiêm dùng dao gọt hoa quả đâm khiến nạn nhân tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự Dương Văn Nghiêm (SN 1984, trú thôn Lọng Kiều, xã Bắc Lũng) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, tối 2/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của Công an xã Bắc Lũng về vụ xô xát, đánh nhau xảy ra tại một nhà dân ở thôn Lọng Kiều. Nạn nhân là anh Dương Văn S (SN 1999, trú cùng thôn), bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an xã Bắc Lũng và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy xét.

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Đối tượng Dương Văn Nghiêm. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả điều tra xác định khoảng 22h ngày 2/9, sau khi cùng ăn cơm và sử dụng rượu bia tại nhà người quen, Nghiêm mời anh S về nhà mình uống nước, nói chuyện. Trong lúc trò chuyện, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn bột phát rồi dẫn đến ẩu đả.

Theo điều tra ban đầu, Nghiêm đã sử dụng một con dao loại gọt hoa quả đâm vào vùng mạn sườn của anh S. Nạn nhân bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Dương Văn Nghiêm đã đầu thú.

Nguyễn Thắng
#Giết người #Bạo lực xã hội #Chứng cứ hình sự #Công an Bắc Ninh #Vụ án mạng

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