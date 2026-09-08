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Giải trí

Vua Charles cảnh báo Harry

Tú Oanh

TPO - Sau thời gian giữ im lặng, Vua Charles đã có phát ngôn đầu tiên về sự kiện Harry và Meghan trở về Anh sau 6 năm. Báo Mỹ mô tả động thái này như “đòn giáng mạnh” vào vợ chồng Sussex.

Daily Mail đưa tin ngày 7/9 (giờ địa phương), Lord Chamberlain (Chưởng quan Nội điện) - quan chức cấp cao nhất của Hoàng gia Anh - theo chỉ thị của Vua Charles gửi đi một bức thư liên quan đến sự kiện Hoàng tử Harry và Meghan trở về Anh sinh sống sau 6 năm. Người nhận là các quan chức cấp cao liên quan trong chính phủ, quân đội và các văn phòng đại diện cho nhà vua tại địa phương.

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Vua Charles có chỉ thị khẩn về Harry và Meghan. Ảnh: Getty Images

Lý do có lá thư được nêu ngay ở phần mở đầu. Cung điện cho biết đã nhận được một số đề nghị hướng dẫn sau quyết định hồi hương của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Để tránh hoài nghi hoặc nhầm lẫn, Vua Charles chỉ thị làm rõ các thông tin cần thiết.

Quân vương Anh nhắc lại việc Harry và Meghan từ bỏ nghĩa vụ Hoàng gia vào đầu năm 2020.

Theo ông, họ trở về Anh không đồng nghĩa với việc tư cách thành viên Hoàng gia làm việc được phục hồi.

“Không có bất kỳ thay đổi nào đối với vị thế hiện tại của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Tước hiệu His Royal Highness (Điện hạ) và Her Royal Highness của họ vẫn trong tình trạng tạm đình chỉ và không được sử dụng. Hoạt động từ thiện của Công tước và Nữ công tước là vấn đề cá nhân và được thực hiện với tư cách độc lập. Nói ngắn gọn, vị thế của họ tương tự công dân tư nhân có các hoạt động thương mại và từ thiện”, nội dung được nêu trong lá thư.

Phía Hoàng gia cảnh báo những câu hỏi cụ thể từ cơ quan nhà nước và tổ chức chính thức về nghi thức cần dành cho vợ chồng Sussex, đặc biệt trong trường hợp có thể cần sử dụng ngân sách công, nên được chuyển tới Cung điện Buckingham. Trong khi đó, những vấn đề liên quan đến an ninh cần được chuyển tới cơ quan cảnh sát có thẩm quyền.

Đổi lại, Hoàng gia Anh tôn trọng quyền được tự chủ về tài chính và bảo vệ đời tư của vợ chồng Sussex.

Hoàng gia khẳng định nội dung bức thư chỉ đơn giản là làm rõ “lập trường hiện tại vì lợi ích của các bên”.

Tuy nhiên, việc Điện Buckingham phải gửi bức thư này ngay từ đầu cho thấy thực sự tồn tại những bất cập và nghi ngại đến từ quyết định về nước của Harry và Meghan.

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Vua Charles chặn đứng khả năng Harry và Meghan dùng tước hiệu hoàng gia cho các hoạt động ở Anh trong tương lai. Ảnh: SplashNews.com.

Một số người xem đây là động thái cứng rắn nhằm xác lập lại vị trí của vợ chồng Sussex, sau khi các nguồn tin thân cận liên tục tiết lộ họ lên kế hoạch trở lại Anh để thực hiện thêm các hoạt động từ thiện.

Trong khi đó, Page Six (Mỹ) mô tả lá thư của Vua Charles giống đòn giáng mạnh vào Harry và Meghan, tạo ra bức tường chắn giữa họ và gia đình hoàng gia.

Trước đó, Harry và Meghan gây sốc khi đột ngột quyết định trở về Anh sinh sống vào cuối tháng 8. Theo các nguồn tin, họ không tính chuyển về vĩnh viễn, mà chỉ trong một khoảng thời gian chưa xác định.

Việc học của hai con được cho là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy vợ chồng Sussex trở lại. Harry từng bày tỏ mong muốn các con có sự gắn kết nhiều hơn với quê hương và được gần các thành viên trong gia đình hoàng gia.

Tuy nhiên, không ít người tin rằng Harry và Meghan trở lại Anh vì vỡ mộng "giấc mơ Mỹ".

Tú Oanh
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