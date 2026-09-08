Iran phô diễn tên lửa mới, tuyên bố sẵn sàng đánh phủ đầu

TPO - Truyền thông nhà nước Iran vừa đưa tin, một loại tên lửa đạn đạo với năng lực cải tiến của nước này đang chứng minh học thuyết mới: Tehran "sẽ hành động chống lại bất kỳ mối đe dọa nào, ngay cả trước khi mối đe dọa đó xảy ra".

Một vụ phóng tên lửa của Iran. (Ảnh: Presstv)

Bản tin của hãng thông tấn nhà nước Iran ngày 7/9 dẫn phát biểu của ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, trên truyền hình quốc gia 1 ngày trước đó.

Ông Rezaei nhấn mạnh năng lực tên lửa mới và tuyên bố rằng nó đã được "thử nghiệm" bằng cách tấn công 1 tàu chiến của Mỹ.

Chưa rõ liệu loại tên lửa được thử nghiệm có phải là mẫu tên lửa Qassem Basir sử dụng nhiên liệu rắn được mô tả trong bản tin hay không.

Cuối tuần qua, Mỹ cho biết các tên lửa đạn đạo đã lao về phía tàu chiến Mỹ và lực lượng của họ đáp trả bằng cách tấn công 3 tàu chở dầu của Iran.

Giới chuyên gia gọi đây là sự leo thang nguy hiểm, vì trước đó các cuộc tấn công trên biển của Iran chỉ nhắm vào tàu thương mại. Mỹ nói rằng các tàu chiến của họ đã né tránh được đòn tấn công này.

Thông điệp của Iran trong những ngày gần đây trở nên quyết liệt hơn. Bản tin ngày 7/9 của hãng thông tấn Iran nhấn mạnh, tên lửa Qassem Basir đánh dấu "bước ngoặt trong chiến lược quốc phòng của Iran".

Tên lửa này được mô tả là có tầm bắn xa hơn, độ chính xác cao hơn và mang đầu đạn nặng nửa tấn. Nó được công bố lần đầu vào năm ngoái, với tầm bắn được cho là ít nhất 1.200 km.

Lo ngại về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran là một trong những lý do mà Mỹ và Israel đưa ra để mở chiến dịch tấn công Iran vào cuối tháng 2, châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài đến nay.

Trong khi đó, Nhà Trắng đã phản hồi kế hoạch mà ông Rezaei công bố về việc thiết lập một "vùng cấm" gần eo biển Hormuz, nhằm vào các tàu có ý định đi qua khu vực này.

Nhà Trắng khẳng định tuyến đường thủy này vẫn mở và nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.

Washington cũng cho biết Hải quân Mỹ đã rà phá thủy lôi tại eo biển và lưu lượng tàu chở dầu đến các cảng không thuộc Iran sẽ gia tăng.

Mỹ vẫn tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran thông qua việc hạn chế xuất khẩu dầu mỏ. Quân đội Mỹ cho biết tính đến ngày 7/9, có 94 tàu thương mại đã phải đổi hướng và 3 tàu khác bị vô hiệu hóa.

Tehran muốn các tàu đi theo lộ trình do họ chỉ định khi qua eo biển Hormuz. Ông Rezaei thừa nhận Mỹ đang hỗ trợ một số lượng tàu di chuyển theo lộ trình ngoài khơi Oman. Quan chức này nói Tehran không đánh chìm những tàu đó vì chúng chở dầu, do lo ngại vấn đề môi trường.

Trong khi hai nước tiếp tục đưa ra tuyên bố về eo biển và hoạt động vận tải biển, công ty thông tin thương mại toàn cầu Kpler ghi nhận lưu lượng tàu qua tuyến đường thủy này giảm mạnh trong tuần qua.

Tuần trước, vụ tấn công vào tàu chở dầu thuộc sở hữu của Ả-rập Xê-út khiến 2 thủy thủ thiệt mạng và 7 người khác mất tích. Nếu thông tin này được xác nhận, đây là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất đối với tàu thương mại kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.