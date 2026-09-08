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Thế giới

Iran dọa giáng đòn vào lợi ích dầu khí của Mỹ ở vùng Vịnh

Minh Hạnh

TPO - Iran đe dọa sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ nhắm vào các tài sản của nước này, đồng thời cảnh báo cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp vùng Vịnh - bao gồm cả các lợi ích về dầu khí của Mỹ - đều có thể bị nhắm mục tiêu.

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Các tên lửa của Iran được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở Tehran. (Ảnh: Reuters)

“Nếu tấn công tài sản của chúng tôi, các ông cũng sẽ bị tấn công”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố, sau khi Mỹ và Iran có các cuộc tấn công qua lại nhắm vào hoạt động vận tải biển cuối tuần qua, khiến giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất trong gần sáu tuần vào ngày 7/9.

Đây cũng dường như là lời đáp trả đối với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, người từng mô tả đội tàu chở dầu của Iran là "không có khả năng tự vệ".

"Rất đơn giản: chuỗi sản xuất dầu khí tại đây rất rộng lớn, dễ tiếp cận và dễ bị tổn thương. Các công ty dầu khí của Mỹ hoạt động ở khu vực này cũng chịu chung rủi ro đó”, ông Qalibaf viết trên mạng xã hội X.

Lời đe dọa mới nhất này làm nổi bật nguy cơ leo thang căng thẳng sau khi hai bên tiếp tục ăn miếng trả miếng vào cuối tuần, trong khi chưa có dấu hiệu nào cho thấy một bước đột phá ngoại giao có thể chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn sáu tháng qua và khôi phục dòng chảy năng lượng bình thường qua vùng Vịnh.

Iran đã siết chặt các hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - huyết mạch quan trọng đối với nguồn cung dầu khí toàn cầu - kể từ khi xung đột bùng phát.

Mới đây, Iran cũng tuyên bố sẽ đẩy mạnh nỗ lực giải quyết các vấn đề do lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra đối với nền kinh tế nước này.

Tuy nhiên, áp lực đang ngày càng gia tăng. Ba nguồn tin cấp cao của Iran tiết lộ với Reuters, rằng chiến dịch của Washington nhằm chặn đứng hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran và ngăn chặn việc lách lệnh trừng phạt đang khiến Tehran ngày càng khó lòng chống đỡ.

Cuối tuần qua, ông Qalibaf thừa nhận cuộc đấu tranh của Iran không còn chỉ giới hạn ở chiến trường. Ông cho biết, bên cạnh các cuộc đối đầu quân sự, đất nước còn phải đối mặt với những thách thức lớn trong nước, bao gồm lạm phát, thất nghiệp, biến động tiền tệ và sự bất ổn của thị trường.

Xung đột cũng gây ảnh hưởng đến các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh sản xuất dầu mỏ, chẳng hạn như Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE). Quốc gia này đã trở thành mục tiêu của tên lửa Iran và hứng chịu các cuộc tấn công nhắm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz.

Hôm 7/9, ông Anwar Gargash - cố vấn của Tổng thống UAE - cho biết nước này đang xây dựng các tuyến đường thay thế cho hoạt động xuất khẩu năng lượng và thương mại, nhằm đảm bảo các hoạt động này không bị "trở thành con tin" của cuộc chiến.

Những gián đoạn này cũng tác động đến Mỹ, nơi giá nhiên liệu tăng cao làm gia tăng áp lực kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 - sự kiện sẽ quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Quốc hội.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Iran #Trung Đông #tin mới xung đột Mỹ Iran #cơ sở dầu khí Mỹ #vùng Vịnh

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