Hồng Đào làm thợ mai táng

Phim có 4 đám tang

Buổi ra mắt phim Lên hương diễn ra ngày 7/9, có sự tham gia của Hồng Đào, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Võ Tấn Phát, Hạ Anh, Quốc Khánh, Thiếu Lan. Đây là phim Việt đầu tiên gia nhập cuộc đua hậu lễ 2/9. Tác phẩm gây chú ý khi khai thác nghề mai táng, câu chuyện nằm hòm cầu vận.

Hồng Đào tiếp tục "gánh" câu chuyện phim với vai bà Mũi, người phụ nữ làm nghề mai táng có tính cách bất cần. Nữ nghệ sĩ dành năm ngày làm việc trực tiếp tại một cửa hàng bán hòm. Việc tiếp xúc người làm dịch vụ tang lễ giúp nữ nghệ sĩ hiểu thêm công việc của họ, đồng thời thay đổi cảm giác khi đứng trước quan tài.

“Trước đây, tôi nhìn thấy quan tài là sự chết chóc nhưng sau khi tham gia Lên hương và được tiếp xúc với những người làm dịch vụ tang lễ, tôi đã có cái nhìn rất khác về nghề này cũng như nhân sinh quan. Tôi học được nhiều điều với vai diễn”, bà chia sẻ.

Nghệ sĩ Hồng Đào và các đạo diễn tại buổi ra mắt Lên hương.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ công việc mai táng gắn với cả người đã khuất và người ở lại. Người sống mong người thân được yên nghỉ. Người ra đi cũng muốn gia đình tiếp tục sống vui vẻ, bình an.

Trong phim, Hồng Đào tổ chức đến 4 đám tang. Bà cho rằng trải nghiệm trên thay đổi suy nghĩ cách nhìn về sự mất mát. Ở tuổi U70, nữ nghệ sĩ nói "đã từng nghĩ tới chuyện ra đi".

“Tôi xem được video cho rằng muốn sống nhẹ nhàng phải có hai cái không nên sợ, thứ nhất là đừng sợ đói, thứ hai là đừng sợ chết. Nhưng mà ai lại không sợ chết. Qua phim của Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông, tôi lại có cách nhìn khác”, bà chia sẻ.

Lên hương là bộ phim thứ ba Hồng Đào hợp tác với Khương Ngọc, sau Chị dâu và Cục vàng của ngoại. Nữ nghệ sĩ đùa rằng bà là “mối ruột” của nam đạo diễn. Hai người có chung cách nhìn về tâm lý nhân vật, dễ trao đổi và tìm được sự đồng thuận khi làm việc.

“Vai diễn bà Mũi tôi chưa bao giờ thử sức. Được chạm vào vai diễn này là sự may mắn. Không phải phim nào cũng có những vai mong muốn nên dịp may đến thì mình phải nắm lấy”, bà chia sẻ.

Trước nhận xét xuất hiện dày đặc trên màn ảnh rộng, Hồng Đào giải thích một số dự án hoàn thành từ lâu nhưng tình cờ phát hành gần nhau. Điều này khiến khán giả có cảm giác bà liên tục nhận phim.

“Năm nay tôi thực hiện ba phim, với tôi như vậy là hơi quá tải rồi. Ở tuổi này tôi sống tận hưởng. Đây là cuộc dạo chơi để tôi chạm vào những vai diễn mà mình chưa từng được đóng”, nữ nghệ sĩ nói thêm.

Trông đợi doanh thu trăm tỷ đồng

Nam chính của Khương Ngọc ở Lên hương là Võ Tấn Phát. Anh tiếp tục ghi điểm với vai diễn tính cách, sau thành tích của loạt phim trăm tỷ, gần nhất là Heo năm móng.

Nam diễn viên cho rằng thử thách lớn nhất của anh khi tham gia phim là đối diện nỗi sợ quan tài và không gian tang lễ. Đoàn phim sử dụng những bối cảnh thật như cửa hàng bán hòm, nhà tang lễ, chùa.

"Cảnh chiếc hòm từ từ khép lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi có cảm giác nếu một ngày mình không còn sống, mọi thứ cũng chỉ còn màu đen, từ từ khép lại và im phăng phắc. Sau trải nghiệm đó, tôi càng trân trọng hơn những khoảnh khắc mình đang có và những người còn ở bên cạnh mình”, nam diễn viên chia sẻ.

Khương Ngọc cho biết “nằm hòm” là chi tiết kết nối các sự kiện và nhân vật. Cách tiếp cận của ê-kíp là để mỗi người trong câu chuyện bộc lộ quan điểm từ hoàn cảnh, mong muốn riêng.

Đạo diễn Tấn Hoàng Thông và Khương Ngọc kết hợp trong dự án mới.

“Tôi không muốn đó là góc nhìn chủ quan của đạo diễn hay lời phán xét của người làm phim, mà là cách những nhân vật trong phim nhìn nhận vấn đề đó như thế nào”, anh nói.

Đồng đạo diễn Tấn Hoàng Thông kể khi học cấp hai, anh nhìn thấy một người bước ra từ chiếc hòm tại cơ sở mai táng đối diện nơi gia đình sinh sống. Với người chủ trại hòm, việc đó có thể đơn giản chỉ là mong muốn buôn may bán đắt, hoàn toàn không có ác ý. Nhưng với một gia đình vừa có người mất, nỗi đau và sự mất mát có thể khiến họ nhìn mọi thứ theo hướng khác.

"Điều đó thôi thúc tôi thực hiện bộ phim về nghề mai táng", đạo diễn Tấn Hoàng Thông chia sẻ.

Mượn câu chuyện về nghề mai táng, bộ đôi đạo diễn khai thác những xung đột về tiền bạc, mong muốn đổi đời và quan hệ gia đình. Đây là hướng đi giúp tên tuổi Khương Ngọc được chú ý qua Chị dâu và Cục vàng của ngoại. Riêng Chị dâu từng đạt doanh thu khoảng 113 tỷ đồng, đặt kỳ vọng thương mại ở dự án mới.

Xét về khả năng tiếp cận khán giả, Lên hương có những lợi thế như ê-kíp kinh nghiệm với dòng phim gia đình, dàn diễn viên quen thuộc và bối cảnh nghề mai táng tạo sự tò mò. Những mâu thuẫn giữa tình thân và lợi ích cá nhân cũng là chất liệu gần gũi với người xem.