Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, 1 người tử vong

TPO - Chiếc xe chở khách mang biển số tỉnh Gia Lai bị cháy nghi ngút trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã làm 1 hành khách tử vong.

Sáng 8/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Một xe giường nằm mang biển số tỉnh Gia Lai bị cháy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã làm 1 người tử vong.

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 7/9, một xe khách giường nằm mang biển số tỉnh Gia Lai chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đến đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo gần cầu Quy Hậu (xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa) thì khói lửa bất ngờ bùng lên rồi nhanh chóng bao trùm xe.

Xe khách mang biển số tỉnh Gia Lai bị bốc cháy nghi ngút trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Phát hiện sự cố, tài xế tấp xe vào sát phần đường bên phải, rồi hô hoán hành khách rời khỏi xe. Một số người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành do lửa bùng quá lớn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của đơn vị quản lý cao tốc và Đội cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa kịp thời có mặt phối hợp xử lý sự cố. Sau hơn 20 phút, đám cháy được khống chế.

Tại hiện trường, chiếc xe khách mang biển số tỉnh Gia Lai bị cháy trơ khung.

Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm bị cháy mang biển kiểm soát 77F-00446 do tài xế Ngô Kỳ Nhị (SN 1972, trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển và thời điểm xảy ra cháy trên xe có 24 hành khách.

Hậu quả vụ cháy làm 1 người tử vong là anh N.G.V. (sinh năm 2007, quê tỉnh Gia Lai). Tại hiện trường cho thấy, xe khách cháy trơ khung và nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được các cơ quan chức năng địa phương điều tra.

