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Người đàn ông tử vong sau tranh cãi trên bàn nhậu

Chúc Trí - Thịnh Tiến

TPO - Đang ngồi nhậu và xảy ra cự cãi với bạn, người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện mệt mỏi, ra ngoài nghỉ ngơi rồi bất ngờ tử vong.

Chiều 7/9, Công an xã Long Hưng (tỉnh Đồng Tháp) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, người đàn ông (khoảng 39 tuổi) ngồi nhậu cùng nhóm bạn. Trong lúc nhậu, người này xảy ra cự cãi với một người bạn nhậu chung.

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Hiện trường người đàn ông tử vong.

Ít phút sau cuộc cãi vã, nạn nhân có dấu hiệu mệt mỏi nên được nhóm bạn dìu ra bên ngoài để ngồi nghỉ. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, người dân xung quanh tá hỏa phát hiện người đàn ông đã nằm bất động dưới đường.

Khi kiểm tra, người dân xác định nạn nhân đã tử vong nên trình báo Công an xã Long Hưng.

Chúc Trí - Thịnh Tiến
#tử vong #nhậu #Đồng Tháp #cãi nhau

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