'Sức ảnh hưởng chỉ thực sự trở thành nguồn lực quốc gia khi từng KOL cùng hướng về Tổ quốc'

TPO - Trung tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhấn mạnh: Sức ảnh hưởng chỉ thực sự trở thành nguồn lực quốc gia khi từng KOL chọn con đường ảnh hưởng tích cực và cùng hướng về Tổ quốc.

Chiều 7/9, phiên toàn thể Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số” đã diễn ra tại TPHCM, quy tụ hơn 1.000 người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung từ 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Diễn đàn do Liên minh Niềm tin số cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và VCCorp phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng, TS. Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Chủ tịch Liên minh Niềm tin số, nhìn nhận những người có ảnh hưởng tại Việt Nam không còn là những cá nhân hoạt động riêng lẻ, mà trở thành một cộng đồng có khả năng dẫn dắt xu hướng, kết nối giá trị và đóng góp ngày càng rõ nét vào đời sống xã hội.

Trung tướng Lê Xuân Minh phát biểu tại phiên toàn thể KOL Summit 2026. Ảnh: BTC

Trong bối cảnh thông tin được tạo ra và lan truyền với tốc độ chưa từng có, mỗi nội dung của KOL, influencer hay nhà sáng tạo không chỉ tạo ra sự chú ý, mà còn có khả năng định hình nhận thức, hành vi và niềm tin của cộng đồng.

“Một tiếng nói chân thành có thể khiến hàng triệu người cùng chú ý về một vấn đề, một nội dung tử tế có thể thay đổi cách công chúng nhìn nhận sự việc. Đó là sức mạnh của ảnh hưởng số. Những giá trị đích thực của sức ảnh hưởng mới chính là điều chúng ta đang cùng tìm kiếm trên hành trình kiến tạo niềm tin số” - Trung tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh.

Ông Minh cũng nhấn mạnh, sức ảnh hưởng chỉ thực sự trở thành nguồn lực quốc gia khi từng KOL chọn con đường ảnh hưởng tích cực và cùng hướng về Tổ quốc. Đây vừa là hành trình kiến tạo niềm tin số của mỗi cá nhân, vừa là hành trình gắn kết, trưởng thành và cùng hành động của cả cộng đồng.

Những người có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng góp mặt tại sự kiện. Ảnh: Ngô Tùng

Tại phiên toàn thể, các chuyên gia, nhà sáng tạo nội dung số có ảnh hưởng đã trình bày, chia sẻ những câu chuyện mà mình đang phấn đấu xây dựng, phát triển, như một hành trình của người có ảnh hưởng, từ những bước khởi đầu, quá trình tích lũy năng lực đến trách nhiệm với cộng đồng và đích đến của sức ảnh hưởng.

Đó là câu chuyện của TikToker Maysaa - Cô gái Lào với những câu chuyện về những khởi đầu trong hành trình kiến tạo giá trị bằng nội dung số; hay ông Phạm Xuân Hà - Giám đốc sự kiện cấp cao, Giám đốc mảng nội dung Công nghệ & Xe VCCorp về hành trang mà người có ảnh hưởng cần chuẩn bị để phát triển bền vững trong một môi trường truyền thông liên tục thay đổi.

Từ góc độ quản lý nhà nước, ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương đã chia sẻ về bản lĩnh và khát vọng của người có ảnh hưởng trong hành trình truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị tích cực tới xã hội.

Trong khi đó, anh Nguyễn Tài Đức - Ban Thư ký Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng khẳng định: sức ảnh hưởng không chỉ được tạo nên bởi những cá nhân nổi tiếng, mà còn có thể được hình thành từ sự kết nối và đồng hành của cộng đồng tại từng địa phương.

Kiến tạo môi trường số an toàn và đáng tin cậy

Phiên tọa đàm “Kiến tạo niềm tin số - Từ cam kết đến hành động” tiếp nối tại hội nghị cũng tiếp tục mở rộng góc nhìn với sự tham gia của Hoa hậu H’Hen Niê, ông Đặng Lê Minh Trí - Giám đốc sáng tạo, Tổng đạo diễn chương trình “Tổ quốc trong tim”, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Kriss Ngo và ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB.

Các khách mời cùng trao đổi về một câu hỏi cốt lõi: “Làm thế nào để sức ảnh hưởng trên không gian số không dừng lại ở khả năng tạo ra sự chú ý, mà được chuyển hóa thành những hành động có trách nhiệm và giá trị thực chất cho cộng đồng?”

Dịp này, Liên minh Niềm tin số chính thức khởi động chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng”, nhằm hướng tới nâng cao hiểu biết pháp lý, năng lực quản trị rủi ro và khả năng hành động có trách nhiệm trên không gian số dành cho KOL, influencer và nhà sáng tạo nội dung, đặc biệt ưu tiên lực lượng trẻ hoạt động tích cực trên các nền tảng số.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung cùng cam kết tuân thủ Bộ tiêu chuẩn Tín nhiệm người có ảnh hưởng. Đây là hành động thực tế đầu tiên thể hiện sự đồng hành của cộng đồng KOL với chương trình, đồng thời mở ra một hành trình mới: từ sức ảnh hưởng đến ảnh hưởng có trách nhiệm.

Trung tướng, TS. Lê Xuân Minh nhấn mạnh yêu cầu biến những cam kết tại hội nghị thành hành động cụ thể, để cộng đồng người có ảnh hưởng thực sự trở thành một lực lượng tích cực trong kiến tạo môi trường số an toàn và đáng tin cậy.

Bằng những nội dung tích cực trên mạng, KOL Tina Thảo Thi đón nhận sự yêu mến của rất nhiều người. Ảnh: Ngô Tùng