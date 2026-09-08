Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ô tô gặp nạn khi lưu thông vào đoạn đường đang thi công trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Văn Quân

TPO - Vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn đang thi công sửa chữa mặt đường khiến một ô tô hư hỏng nặng. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Sáng 8/9, cơ quan chức năng TP. Đồng Nai cho biết, đang làm việc với các đơn vị liên quan vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào tối 7/9.

2aoboqx6z0vama44fdowpyysxsonlxgadly8jbis-2433.jpg
Một chiếc xe hư hỏng nặng sau khi lưu thông vào đoạn đường đang thi công trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào tối 7/9 (ảnh: Người dân cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, tối 7/9, một ô tô lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bất ngờ lao vào khu vực mặt đường đang thi công, khiến phương tiện hư hỏng nặng. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng cùng đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời khắc phục sự cố, giải tỏa giao thông ngay trong đêm.

Cơ quan chức năng cho biết, khu vực xảy ra sự cố thuộc phạm vi thi công của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Theo hồ sơ thiết kế, đoạn đường này không được bố trí hệ thống đèn chiếu sáng. Trong quá trình thi công, đơn vị thực hiện có bố trí biển báo tại khu vực.

Theo ghi nhận, tối 7/9, các phương tiện lưu thông từ đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân) vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khoảng 1km thì gặp khu vực mặt đường đang thi công. Tại đây, lớp nhựa mặt đường bị cào bóc tạo thành những vệt dài và sâu.

2aoboqx6zxqhskx6u80jnylnqc7w8jsm83khmnde-4751.jpg
Hiện trạng đoạn đường đang thi công, sửa chữa trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tối 7/9 (ảnh: Người dân cung cấp)

Do các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, trong khi khu vực không có hệ thống chiếu sáng nên một số tài xế không kịp xử lý khi phát hiện đoạn đường đang thi công, dẫn đến tai nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Toàn bộ tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã chính thức được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18/5/2026. Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài gần 54km. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần gồm: Dự án Thành phần 1 dài 16km; Dự án Thành phần 2 dài 18,2km và Dự án Thành phần 3 dài 19,5km. Trong đó, các dự án thành phần 1, 2 được triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai, Dự án Thành phần 3 được triển khai thực hiện trên địa bàn TPHCM.

Văn Quân
#Đồng Nai #Đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu #TPHCM #tai nạn #TCT Trường Sơn #xuống cấp #chất lượng kém #thi công không đảm bảo chất lượng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe