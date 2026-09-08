Ô tô gặp nạn khi lưu thông vào đoạn đường đang thi công trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Sáng 8/9, cơ quan chức năng TP. Đồng Nai cho biết, đang làm việc với các đơn vị liên quan vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào tối 7/9.
Theo thông tin ban đầu, tối 7/9, một ô tô lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bất ngờ lao vào khu vực mặt đường đang thi công, khiến phương tiện hư hỏng nặng. Vụ việc không gây thiệt hại về người.
Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng cùng đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời khắc phục sự cố, giải tỏa giao thông ngay trong đêm.
Cơ quan chức năng cho biết, khu vực xảy ra sự cố thuộc phạm vi thi công của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Theo hồ sơ thiết kế, đoạn đường này không được bố trí hệ thống đèn chiếu sáng. Trong quá trình thi công, đơn vị thực hiện có bố trí biển báo tại khu vực.
Theo ghi nhận, tối 7/9, các phương tiện lưu thông từ đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân) vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khoảng 1km thì gặp khu vực mặt đường đang thi công. Tại đây, lớp nhựa mặt đường bị cào bóc tạo thành những vệt dài và sâu.
Do các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, trong khi khu vực không có hệ thống chiếu sáng nên một số tài xế không kịp xử lý khi phát hiện đoạn đường đang thi công, dẫn đến tai nạn.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Toàn bộ tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã chính thức được đưa vào khai thác tạm từ ngày 18/5/2026. Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài gần 54km. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần gồm: Dự án Thành phần 1 dài 16km; Dự án Thành phần 2 dài 18,2km và Dự án Thành phần 3 dài 19,5km. Trong đó, các dự án thành phần 1, 2 được triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai, Dự án Thành phần 3 được triển khai thực hiện trên địa bàn TPHCM.