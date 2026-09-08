Ô tô gặp nạn khi lưu thông vào đoạn đường đang thi công trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

TPO - Vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn đang thi công sửa chữa mặt đường khiến một ô tô hư hỏng nặng. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Sáng 8/9, cơ quan chức năng TP. Đồng Nai cho biết, đang làm việc với các đơn vị liên quan vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào tối 7/9.



Một chiếc xe hư hỏng nặng sau khi lưu thông vào đoạn đường đang thi công trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào tối 7/9 (ảnh: Người dân cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, tối 7/9, một ô tô lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bất ngờ lao vào khu vực mặt đường đang thi công, khiến phương tiện hư hỏng nặng. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng cùng đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời khắc phục sự cố, giải tỏa giao thông ngay trong đêm.

Cơ quan chức năng cho biết, khu vực xảy ra sự cố thuộc phạm vi thi công của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Theo hồ sơ thiết kế, đoạn đường này không được bố trí hệ thống đèn chiếu sáng. Trong quá trình thi công, đơn vị thực hiện có bố trí biển báo tại khu vực.

Theo ghi nhận, tối 7/9, các phương tiện lưu thông từ đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân) vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khoảng 1km thì gặp khu vực mặt đường đang thi công. Tại đây, lớp nhựa mặt đường bị cào bóc tạo thành những vệt dài và sâu.

Hiện trạng đoạn đường đang thi công, sửa chữa trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tối 7/9 (ảnh: Người dân cung cấp)

Do các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, trong khi khu vực không có hệ thống chiếu sáng nên một số tài xế không kịp xử lý khi phát hiện đoạn đường đang thi công, dẫn đến tai nạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.