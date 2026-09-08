Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội lập 3 tổ công tác giám sát loạt dự án giao thông trọng điểm

Phùng Linh

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa thành lập 3 tổ công tác chuyên trách để kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng thi công và an toàn tại hàng loạt dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, các tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng, tiến độ thi công, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các dự án. Công tác giám sát được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất ngay tại hiện trường. Trường hợp phát hiện vi phạm, tổ công tác sẽ lập biên bản, xử lý theo quy định và theo dõi việc khắc phục.

tp-vd-25-31.jpg
Sở Xây dựng Hà Nội thành lập 3 tổ công tác kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm. Ảnh minh họa.

Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo định kỳ vào thứ Năm hằng tuần để Phòng Kiểm tra tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở và kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.

Tổ công tác số 1 do ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ trưởng, phụ trách 7 dự án cầu vượt sông Hồng. Danh sách gồm cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu; cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; cầu Trần Hưng Đạo; cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu; cầu Vân Phúc; cầu Hồng Hà thuộc Vành đai 4 và cầu Mễ Sở thuộc Vành đai 4.

Đây là những dự án có vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối giữa hai bờ sông Hồng, đồng thời mở rộng liên kết giao thông giữa khu vực trung tâm với các đô thị và khu vực phát triển mới của Hà Nội. Việc kiểm tra tập trung vào chất lượng công trình, tổ chức thi công, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Tổ công tác số 2 do ông Trương Hải Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ trưởng, phụ trách nhóm các dự án đường vành đai. Nhóm này gồm đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; các đoạn thuộc Vành đai 2,5; đường Vành đai 3 qua địa bàn huyện Đông Anh (cũ); các dự án thuộc Vành đai 3,5 và đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Trong đó, nhóm dự án Vành đai 3,5 gồm nhiều đoạn, nút giao và dự án thành phần như đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32, nút giao với Đại lộ Thăng Long, các đoạn qua khu vực Hoài Đức và đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tổ công tác số 3 do ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, làm Tổ trưởng, phụ trách 12 công trình, tuyến đường quan trọng khác trên địa bàn thành phố. Trong số này có đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai; tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3; dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 và một số dự án kết nối giao thông khác.

Ngoài ra, tổ công tác cũng theo dõi tuyến đường kết nối cầu Tứ Liên với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; tuyến kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; dự án đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức PPP, hợp đồng BT và đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức BT.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác được chủ động rà soát, bổ sung những công trình cần đẩy nhanh tiến độ vào diện kiểm tra, giám sát và đôn đốc. Sở Xây dựng yêu cầu các tổ phối hợp với Công an thành phố và UBND các xã, phường nơi có dự án để triển khai nhiệm vụ.

Các tổ công tác sẽ hoạt động đến khi hoàn thành nhiệm vụ, thường xuyên bám sát hiện trường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội.

Phùng Linh
#Hà Nội #dự án giao thông #kiểm tra #tiến độ #an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe