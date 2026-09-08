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Thi Bảo vệ môi trường không khí thu hút gần 1 triệu người

Nguyễn Hoài

TPO - Cuộc thi “Sáng tạo trẻ - Hành động vì bầu không khí trong lành” và Thử thách sáng tạo “Em kể chuyện không khí” thu hút sự quan tâm, tham gia của gần 1 triệu trẻ em, thanh thiếu niên, trong bối cảnh ô nhiễm không khí nghiêm trọng thường xuyên xảy ra ở Hà Nội và TP. HCM.

Chiều 7/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Lễ Tổng kết Chương trình hành động vì Không khí sạch và Tương lai bền vững, hưởng ứng Ngày Quốc tế Không khí sạch vì bầu trời xanh 2026.

Sự kiện tổng kết hơn 6 tháng triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục có sự tham gia của trẻ em, thanh thiếu niên trong các vấn đề về chất lượng không khí, môi trường và biến đổi khí hậu.

Trong đó, Cuộc thi “Sáng tạo trẻ - Hành động vì bầu không khí trong lành” và Thử thách sáng tạo “Em kể chuyện không khí” đã thu hút sự quan tâm, tham gia của gần 1 triệu trẻ em, thanh thiếu niên.

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Ban tổ chức trao giải cuộc thi “Sáng tạo trẻ - Hành động vì bầu không khí trong lành”.

Thông qua hai hoạt động, trẻ em, thanh thiếu niên có cơ hội tìm hiểu kiến thức về chất lượng không khí, chia sẻ câu chuyện và góc nhìn, đồng thời trực tiếp đề xuất những ý tưởng, giải pháp xuất phát từ các vấn đề thực tế trong cuộc sống.

Theo UNICEF tại Việt Nam, ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu đang là những thách thức có tác động sâu rộng tới kinh tế, sức khỏe và đời sống.

Trẻ em và thanh thiếu niên không phải là tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường, nhưng lại là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các rủi ro môi trường nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng.

Với trẻ em, mỗi hơi thở đều quan trọng, khi chất lượng không khí suy giảm, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP. HCM, nơi chỉ số ô nhiễm có thời điểm ở mức đáng lo ngại, mỗi hơi thở ấy cũng có thể tiềm ẩn những nguy cơ đối với sức khỏe và sự phát triển của các em.

Vì vậy, thông điệp Ngày Quốc tế Không khí sạch vì bầu trời xanh năm 2026 là: Mỗi hành động hôm nay vì không khí sạch sẽ góp phần tạo nên một tương lai khỏe mạnh và bền vững hơn cho trẻ em và cho tất cả mọi người.

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Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận thường xuyên hứng chịu ô nhiễm không khí nghiêm trọng vào mùa Đông.

Ô nhiễm không khí là vấn đề nghiêm trọng tại Hà Nội và tỉnh Vùng Thủ Đô, nơi chất lượng không khí thường xuyên ở ngưỡng xấu đến rất xấu vào mùa đông, từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau.

Theo số liệu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm, Việt Nam có ít nhất 70.000 người tử vong vì ô nhiễm không khí, con số gần gấp đôi tổng số người tử vong ở Việt Nam trong suốt đại dịch COVID- 19.

Tính trung bình, cứ mỗi 7,5 phút lại có một người Việt Nam tử vong vì một căn bệnh do tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm.

Nguyễn Hoài
#i trường #không khí sạch #bảo vệ môi trường #trẻ em #thanh thiếu niên #ô nhiễm không khí

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