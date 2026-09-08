Chinh phục ngàn hải lý ở tuổi 70: Chăm sóc hệ vận động là cách tiếp tục sống với điều mình đam mê

Ở độ tuổi 70, cô Susannah Francesca Maseland (quốc tịch Anh) không chuẩn bị cho một cuộc sống chậm lại. Cùng chồng, cô đang hướng tới những hành trình dài hơn trên biển, với kế hoạch vượt hàng ngàn hải lý từ Đông Phi đến Đông Nam Á.

Chấn thương từ tuổi 13 và nỗi lo khi cơ thể ngày càng kém linh hoạt

Hiện sinh sống cùng chồng trên một con thuyền tại Tanzania, Đông Phi, cô Susannah đã quen với một cuộc sống luôn gắn liền với chuyển động. Với cô, khả năng vận động, sự linh hoạt, sức mạnh và thăng bằng là những yếu tố quan trọng để cô có thể theo đuổi những hành trình mình mong muốn.

“Ngôi nhà” của cô Susannah và chồng trên biển tại Tanzania, Đông Phi.

Tuy nhiên, cô Susannah từng gặp chấn thương lưng từ năm 13 tuổi và vẫn thường gặp những vấn đề liên quan đến cột sống. Theo thời gian, cô nhận thấy cơ thể không còn linh hoạt như trước, đồng thời xuất hiện các triệu chứng đau, tê và hạn chế vận động.

Khi hai vợ chồng bắt đầu nghĩ đến những hải trình dài hơn, những thay đổi này trở thành điều cô Susannah đặc biệt quan tâm.

“Sắp tới, tôi muốn được ra khơi nhiều hơn. Vì vậy, việc cơ thể ngày càng kém linh hoạt thực sự là điều đáng lo ngại với tôi.” - cô chia sẻ

Từ Tanzania đến Việt Nam để tìm kiếm giải pháp chăm sóc sức khỏe

Đầu năm nay, trong chuyến đi đến Úc, cô đã thăm khám với hai bác sĩ về tình trạng cột sống và được khuyến nghị nên điều trị sớm. Bắt đầu tìm hiểu thông tin trên Google, Susannah và chồng đồng thời tìm kiếm các lựa chọn chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á – khu vực mà cả hai vốn yêu thích và mong muốn khám phá bằng thuyền. Đó là lúc họ biết đến Hệ thống Phòng khám Trị liệu thần kinh cột sống Hoa Kỳ ACC.

“Tôi đã cảm thấy tin tưởng khi xem website của ACC. Có rất nhiều thông tin bổ ích và tôi đã nói với chồng mình rằng: Đây là nơi chúng ta sẽ đến.”

Không chỉ nhìn vào triệu chứng đau, mà nhìn vào khả năng chuyển động

Cô Susannah được BS. Timothy Gallivan, hiện đang công tác tại Hệ thống Phòng khám ACC, thăm khám toàn diện, bao gồm đánh giá bệnh sử, tầm vận động, chức năng hệ thần kinh và hình ảnh chẩn đoán nhằm xem xét cả cấu trúc và chức năng.

Kết quả đánh giá ghi nhận tình trạng hạn chế vận động tại nhiều đốt sống và khớp, cùng các triệu chứng đau, tê lan xuống tay và chân và suy giảm khả năng vận động.

Nhưng với BS. Tim, có một thông tin khác cũng rất quan trọng trong quá trình xây dựng kế hoạch chăm sóc cho Susannah:cô có một mục tiêu vận động rất rõ ràng là muốn tiếp tục sống trên biển, và tiếp tục được ra khơi.

Cô Susannah đang thăm khám và điều trị với bác sĩ Timothy Gallivan tại Phòng khám ACC.

Với mỗi người, định nghĩa của việc “chuyển động tốt hơn” có thể rất khác nhau: Có người có thể tự mình đi chợ, nấu nướng hay chơi cùng con cháu, có người mong muốn duy trì việc tập luyện thể thao. Còn với cô Susannah, khả năng vận động có liên hệ trực tiếp với cuộc sống trên thuyền và những chuyến hải trình phía trước.

Bởi vậy, kế hoạch chăm sóc của cô không chỉ được xây dựng dựa trên các triệu chứng hiện tại, mà còn cần hướng tới những yêu cầu vận động thực tế trong cuộc sống mà cô lựa chọn.

Khi kế hoạch chăm sóc được xây dựng quanh mục tiêu về chuyển động

Dựa trên kết quả đánh giá, kế hoạch chăm sóc của Susannah được cá nhân hóa với sự kết hợp giữa Chiropractic (Trị liệu thần kinh cột sống), Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng.

Trong đó, Chiropractic được sử dụng nhằm hỗ trợ cải thiện chức năng khớp và khả năng vận động; Vật lý trị liệu hỗ trợ kiểm soát triệu chứng và tạo điều kiện cho vận động; trong khi chương trình phục hồi chức năng Pneumex tập trung vào việc từng bước rèn luyện sức mạnh, kiểm soát vận động và chức năng thể chất phù hợp với tình trạng của cô.

Chương trình phục hồi chức năng PNEUMEX độc quyền tại Đông Nam Á.

Mục tiêu của quá trình chăm sóc vì thế không dừng lại ở việc cải thiện những triệu chứng hiện tại, mà còn hướng đến việc hỗ trợ cô Susannah duy trì và cải thiện khả năng vận động phù hợp với những điều cô vẫn muốn tiếp tục thực hiện trong cuộc sống.

Khi tuổi tác không phải là điểm dừng

Tuổi tác càng cao sẽ dẫn đến sự lão hóa tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, đau nhức xương khớp hay suy giảm vận động không nên mặc định là điều người lớn tuổi phải thụ động chấp nhận.

Với vai trò Chuyên gia về Chuyển động, Phòng khám ACC hướng đến việc không chỉ chăm sóc các vấn đề cơ xương khớp mà còn giúp người lớn tuổi duy trì khả năng vận động và sự chủ động trong cuộc sống, để tiếp tục làm những điều có ý nghĩa với mình và những người thân yêu.