Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch hợp tác toàn diện với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai

Tiền Lê

Dự kiến ngày 27/9, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai (thuộc Hệ thống Y tế GEMs) sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra một giai đoạn hợp tác mới trong đào tạo, thực hành lâm sàng, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Đầu tư lâu dài cho con người

Sự kiện được kỳ vọng là dấu mốc quan trọng, tăng cường sự kết nối giữa nhà trường và bệnh viện, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong đào tạo và thực hành y khoa. Từ đây tạo nền tảng để Hệ thống Y tế GEMs đầu tư lâu dài cho con người, tri thức và chất lượng chuyên môn.

Trên nền tảng thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và môi trường khám chữa bệnh, thực hành lâm sàng của Hệ thống Y tế GEMs – Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai, hai bên hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện, lâu dài và bền vững.

Qua đó, sự hợp tác sẽ dự kiến tập trung vào đào tạo – cơ sở thực hành – nghiên cứu khoa học – phát triển nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, theo định hướng hợp tác, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Hệ thống Y tế GEMs sẽ phối hợp triển khai các chương trình đào tạo, đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế.

“Một trong những mục tiêu trọng tâm là hướng tới xây dựng Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai trở thành cơ sở thực hành, đào tạo lâm sàng cho các chương trình đào tạo phù hợp của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện và quy định của pháp luật”, lãnh đạo Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai chia sẻ.

﻿tien-phong.png﻿
3.png
2.png
Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy của các bệnh nhân về mắt.

Đặc biệt, chương trình hợp tác sẽ có môi trường thực hành tại bệnh viện, giúp sinh viên, học viên và bác sĩ trẻ sẽ có thêm cơ hội tiếp cận thực tế khám chữa bệnh, rèn luyện kỹ năng lâm sàng, tham gia các hoạt động chuyên môn và tiếp cận những kỹ thuật Nhãn khoa hiện đại dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên, chuyên gia và bác sĩ giàu kinh nghiệm. Qua đó, đào tạo được gắn với thực hành, kiến thức được kết nối với lâm sàng và năng lực nghề nghiệp được hình thành từ thực tiễn chăm sóc người bệnh.

Thúc đẩy phát triển đôi bên

Việc hướng tới xây dựng Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai trở thành cơ sở thực hành không chỉ phục vụ công tác đào tạo mà còn tạo nền tảng cho sự kết nối thường xuyên giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Hệ thống Y tế GEMs trong đào tạo, thực hành, nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai, thông qua quá trình đào tạo và thực hành, hai bên kỳ vọng góp phần hình thành thế hệ bác sĩ trẻ có nền tảng chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành tốt, tư duy nghề nghiệp hiện đại, tinh thần học hỏi và trách nhiệm với người bệnh.

tien-phong-6570.png
Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai có địa chỉ tại 126 đường Wừu, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Được biết, Hệ thống Y tế GEMs giữ vai trò định hướng đầu tư và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường lâm sàng và đội ngũ hướng dẫn, từng bước đáp ứng các yêu cầu phục vụ hoạt động thực hành, đào tạo theo quy định.

Đối với Hệ thống Y tế GEMs, sự hợp tác với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch còn có ý nghĩa chiến lược trong việc từng bước xây dựng nguồn nhân lực kế cận. Những nhân sự phù hợp sau quá trình học tập, đào tạo và thực hành có thể tiếp tục có cơ hội được đào tạo chuyên sâu, phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Hệ thống Y tế GEMs.

Bên cạnh đào tạo và thực hành, nghiên cứu khoa học và cập nhật tiến bộ chuyên môn là một trong những nội dung quan trọng của định hướng hợp tác. Theo đó, hai bên hướng tới phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực y học và Nhãn khoa; tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực phù hợp; từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu và hướng đến những công trình có giá trị khoa học và thực tiễn.

Trong lĩnh vực Nhãn khoa, hợp tác được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực chuyên sâu như phẫu thuật Phaco, bệnh lý đáy mắt – võng mạc, OCT, Laser quang đông, điều trị Anti-VEGF, kiểm soát cận thị, Ortho-K và các kỹ thuật Nhãn khoa hiện đại.

Với Hệ thống Y tế GEMs, việc hợp tác cùng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mang ý nghĩa chiến lược lâu dài khi vừa góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ hiện tại, vừa mở ra cơ hội đào tạo, phát hiện và phát triển thế hệ nhân lực y tế kế cận. Đây cũng là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Hệ thống Y tế GEMs, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực Nhãn khoa chất lượng cao tại Gia Lai và khu vực Tây Nguyên, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tiền Lê
#Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch #Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai #Hệ thống Y tế GEMs #chữa bệnh về mắt #hợp tác #y tế #khám chữa bệnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe