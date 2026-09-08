Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch hợp tác toàn diện với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai

Dự kiến ngày 27/9, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai (thuộc Hệ thống Y tế GEMs) sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra một giai đoạn hợp tác mới trong đào tạo, thực hành lâm sàng, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Đầu tư lâu dài cho con người

Sự kiện được kỳ vọng là dấu mốc quan trọng, tăng cường sự kết nối giữa nhà trường và bệnh viện, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong đào tạo và thực hành y khoa. Từ đây tạo nền tảng để Hệ thống Y tế GEMs đầu tư lâu dài cho con người, tri thức và chất lượng chuyên môn.

Trên nền tảng thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và môi trường khám chữa bệnh, thực hành lâm sàng của Hệ thống Y tế GEMs – Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai, hai bên hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện, lâu dài và bền vững.

Qua đó, sự hợp tác sẽ dự kiến tập trung vào đào tạo – cơ sở thực hành – nghiên cứu khoa học – phát triển nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, theo định hướng hợp tác, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Hệ thống Y tế GEMs sẽ phối hợp triển khai các chương trình đào tạo, đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế.

“Một trong những mục tiêu trọng tâm là hướng tới xây dựng Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai trở thành cơ sở thực hành, đào tạo lâm sàng cho các chương trình đào tạo phù hợp của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện và quy định của pháp luật”, lãnh đạo Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai chia sẻ.

﻿ ﻿ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy của các bệnh nhân về mắt.

Đặc biệt, chương trình hợp tác sẽ có môi trường thực hành tại bệnh viện, giúp sinh viên, học viên và bác sĩ trẻ sẽ có thêm cơ hội tiếp cận thực tế khám chữa bệnh, rèn luyện kỹ năng lâm sàng, tham gia các hoạt động chuyên môn và tiếp cận những kỹ thuật Nhãn khoa hiện đại dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên, chuyên gia và bác sĩ giàu kinh nghiệm. Qua đó, đào tạo được gắn với thực hành, kiến thức được kết nối với lâm sàng và năng lực nghề nghiệp được hình thành từ thực tiễn chăm sóc người bệnh.

Thúc đẩy phát triển đôi bên

Việc hướng tới xây dựng Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai trở thành cơ sở thực hành không chỉ phục vụ công tác đào tạo mà còn tạo nền tảng cho sự kết nối thường xuyên giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Hệ thống Y tế GEMs trong đào tạo, thực hành, nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai, thông qua quá trình đào tạo và thực hành, hai bên kỳ vọng góp phần hình thành thế hệ bác sĩ trẻ có nền tảng chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành tốt, tư duy nghề nghiệp hiện đại, tinh thần học hỏi và trách nhiệm với người bệnh.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai có địa chỉ tại 126 đường Wừu, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Được biết, Hệ thống Y tế GEMs giữ vai trò định hướng đầu tư và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường lâm sàng và đội ngũ hướng dẫn, từng bước đáp ứng các yêu cầu phục vụ hoạt động thực hành, đào tạo theo quy định.

Đối với Hệ thống Y tế GEMs, sự hợp tác với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch còn có ý nghĩa chiến lược trong việc từng bước xây dựng nguồn nhân lực kế cận. Những nhân sự phù hợp sau quá trình học tập, đào tạo và thực hành có thể tiếp tục có cơ hội được đào tạo chuyên sâu, phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Hệ thống Y tế GEMs.

Bên cạnh đào tạo và thực hành, nghiên cứu khoa học và cập nhật tiến bộ chuyên môn là một trong những nội dung quan trọng của định hướng hợp tác. Theo đó, hai bên hướng tới phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực y học và Nhãn khoa; tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực phù hợp; từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu và hướng đến những công trình có giá trị khoa học và thực tiễn.

Trong lĩnh vực Nhãn khoa, hợp tác được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực chuyên sâu như phẫu thuật Phaco, bệnh lý đáy mắt – võng mạc, OCT, Laser quang đông, điều trị Anti-VEGF, kiểm soát cận thị, Ortho-K và các kỹ thuật Nhãn khoa hiện đại.