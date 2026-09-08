Bóc mặt đường thi công trạm cân, 'bão bụi' bủa vây chân cầu Thăng Long

TPO - Dự án thi công trạm cân dưới chân cầu Thăng Long gây ra tình trạng bụi mù mịt, ảnh hưởng trực tiếp an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân.