Học sinh qua sông bằng bè tự chế, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo ‘nóng’

TPO - Tại một số khu dân cư thuộc xã Quý Hòa và xã Thiện Hòa hiện đang có tình trạng học sinh phải qua sông bằng bè, mảng tự chế. Trước thực trạng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa yêu cầu chấm dứt ngay; đồng thời có phương án đầu tư cầu kiên cố.

Học sinh “vượt” sông bằng bè tự chế

Theo ghi nhận, sông Bắc Giang đang chia cắt một số khu dân cư thuộc xã Quý Hòa và xã Thiện Hòa với trung tâm xã, các tuyến giao thông chính. Điều kiện địa hình miền núi phức tạp, dân cư phân tán, đường sá đi lại khó khăn khiến việc tiếp cận trường học của học sinh ở một số khu vực trở thành bài toán kéo dài.

Tại xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa, người dân vẫn sử dụng bè, mảng để qua sông phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Riêng năm học 2026-2027, có 9 học sinh phải đi bè, mảng qua sông để đến trường, gồm 2 trẻ mầm non, 4 học sinh tiểu học và 3 học sinh THCS.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu cần chấm dứt ngay học sinh qua sông Bắc Giang bằng bè mảng tự chế. Ảnh: Văn Đạt.

Trong khi đó, tại xã Thiện Hòa, tình trạng chia cắt liên quan đến sông Bắc Giang còn ảnh hưởng tới nhiều học sinh hơn. Tại 4 thôn Bản Mè, Khuổi Mè, Khuổi Chặng và Khuổi Cọ, có 109 học sinh thường xuyên phải qua sông để đến trường. Người dân tại khu vực này chủ yếu sử dụng cầu tự chế để đi lại qua sông.

Đây không chỉ là vấn đề giao thông thông thường. Vào mùa mưa lũ, nước sông Bắc Giang dâng cao, dòng chảy mạnh khiến các phương tiện tạm thời như bè, mảng hoặc cầu tự chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời có thể làm khu dân cư bị chia cắt. Chính quyền địa phương đánh giá việc đi lại, học tập của học sinh tại các điểm này gặp nhiều khó khăn khi thời tiết diễn biến bất lợi.

Thực tế trên cho thấy những giải pháp người dân đang sử dụng chủ yếu mới đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt, chưa phải phương án giao thông ổn định, lâu dài. Các xã đã triển khai một số biện pháp giảm thiểu nguy cơ như tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, bố trí áo phao và tổ chức các phương án hỗ trợ học sinh qua sông. Tại xóm Soong Phụ, 19 hộ với 83 nhân khẩu đã được cấp áo phao sử dụng trong mùa mưa lũ; lực lượng chức năng cũng xây dựng mô hình “An toàn cho trẻ qua sông”.

Tuy nhiên, theo ghi nhận các biện pháp trên chỉ mang tính tình thế, không thể để việc sử dụng bè, mảng tự chế trở thành phương thức đi học thường xuyên của trẻ em.

Chấm dứt ngay từ ngày 8/9

Trước thực trạng này, ngày 7/9 Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn cùng các sở ngành có liên quan đã đi kiểm tra, nắm bắt thực tế. Sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có yêu cầu các sở, ngành có giải pháp cụ thể. Với chính quyền xã Quý Hòa, Thiện Hòa ông Toàn yêu cầu, phải thực hiện phương án bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là trẻ em và học sinh, xem đây là nhiệm vụ ưu tiên; không để tình trạng học sinh phải sử dụng bè, mảng tự chế qua sông, suối kéo dài.

Bè mảng được người dân địa phương tự trang bị để qua sông Bắc Giang

Đặc biệt ông Toàn yêu cầu thực hiện ngay, từ ngày 8/9/2026 phải chấm dứt việc học sinh xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa sử dụng bè, mảng tự chế qua sông Bắc Giang để đến trường.

Trong thời gian chờ xây dựng cầu bê tông kiên cố, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo chính quyền xã Quý Hòa khẩn trương bố trí phương án ăn, ở phù hợp cho học sinh. Các em có thể được bố trí ở nội trú tại trường, ở cùng họ hàng, người thân hoặc tại địa điểm phù hợp khác. Tỉnh sẽ bố trí kinh phí hỗ trợ ăn, ở, nhằm bảo đảm học sinh được đến trường an toàn và không bị gián đoạn việc học tập.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh được giao nghiên cứu phương án hỗ trợ học sinh tại các khu vực còn khó khăn, trước mắt ưu tiên nhóm học sinh xóm Soong Phụ trong thời gian thực hiện phương án thay thế việc qua sông bằng bè, mảng.

Về giải pháp đi lại lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đưa ra hướng chỉ đạo, Sở Xây dựng tham mưu thủ tục đầu tư cầu bê tông cốt thép tại khu vực xóm Soong Phụ, nhằm đáp ứng ổn định nhu cầu đi lại của người dân và học sinh. Kinh phí xây dựng cầu dự kiến khoảng 10 tỷ đồng, được xem xét huy động từ nguồn xã hội hóa, phấn đấu hoàn thành trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm kiểm tra thực tế.

Với phương án đầu tư đường dẫn hai đầu cầu tại thôn Khuổi Luông, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng có đề xuất đưa vào Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 để triển khai đồng bộ.

Tại khu vực cầu Pác Ma, thôn Bản Mè, xã Thiện Hòa, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đưa ra phương án, nghiên cứu đưa vào thực hiện theo dự án “Nâng cấp giao thông địa phương hiệu quả và thích ứng biến đổi khí hậu - tỉnh Lạng Sơn” (REPTIP), sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).