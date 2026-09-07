Hàng trăm học sinh Trường Hoa Sen thấp thỏm chờ bố trí nơi học mới

TPO - Năm học 2026-2027 đã bắt đầu nhưng việc chuyển trường cho học sinh Trường THCS và THPT Hoa Sen tại địa điểm Xa lộ Hà Nội vẫn chưa hoàn tất. Đến ngày 7/9, mới có 122 học sinh được các cơ sở giáo dục ngoài công lập tiếp nhận, trong khi nhóm có nguyện vọng vào trường công vẫn chờ phương án chính thức.

Ngày 7/9, Sở GD&ĐT TPHCM thông tin về tiến độ giải quyết nguyện vọng chuyển trường của học sinh Trường THCS và THPT Hoa Sen tại địa điểm Xa lộ Hà Nội.

Học sinh Trường Hoa Sen nơi cơ sở 2 vừa bị đình chỉ hồi tháng 8.

Theo Sở GD&ĐT, ngày 3/9, đơn vị đã làm việc với các cơ sở giáo dục ngoài công lập đủ điều kiện để triển khai, hướng dẫn quy trình tiếp nhận học sinh Hoa Sen. Việc chuyển trường được thực hiện theo Công văn số 9132/SGDĐT-GDPT cùng ngày.

Nhiều trường ngoài công lập đã cam kết tiếp nhận, đồng thời ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ phụ huynh và học sinh. Danh sách, chính sách của các trường được Sở GD&ĐT công khai và cập nhật tại địa chỉ: http://link.hcm.edu.vn/hotrohoasen.

Tuy nhiên, theo kết quả rà soát đến ngày 7/9, mới có 122 học sinh Trường THCS và THPT Hoa Sen tại Xa lộ Hà Nội được các cơ sở giáo dục ngoài công lập tiếp nhận.

Đáng chú ý, năm học 2026-2027 đã chính thức bắt đầu nhưng phương án bố trí đối với nhóm học sinh có nguyện vọng chuyển sang trường công lập vẫn chưa hoàn tất.

Đối với học sinh khối 10, căn cứ danh sách nguyện vọng được Tổ công tác tổng hợp, cập nhật vào các ngày 28 và 30/8, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND TPHCM cùng Ban Chỉ đạo tuyển sinh thành phố xem xét chủ trương cho phép các trường phổ thông công lập tiếp nhận học sinh Hoa Sen.

Theo đề xuất, chỉ những học sinh đáp ứng đầy đủ yêu cầu và tiêu chí tuyển sinh theo quy định mới được xem xét tiếp nhận. Quá trình này phải bảo đảm nghiêm túc, minh bạch và đúng quy chế.

Như vậy, trong khi 122 học sinh đã tìm được nơi học tại các trường ngoài công lập, nhiều trường hợp khác, nhất là học sinh mong muốn chuyển vào trường công, vẫn phải chờ quyết định cuối cùng. Việc chậm ổn định trường lớp sau thời điểm khai giảng có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập và tâm lý của học sinh, đồng thời khiến phụ huynh tiếp tục thấp thỏm tìm phương án phù hợp.

Sở GD&ĐT TPHCM khẳng định đặt quyền lợi học tập của học sinh lên hàng đầu; đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Gần 700 học sinh phải chuyển đi nơi khác

Trước đó vào ngày 17/8, báo Tiền Phong phản ánh, dù chưa được Sở GD&ĐT TPHCM giao chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, Trường THCS và THPT Hoa Sen vẫn tư vấn, tiếp nhận học sinh và thu gần 4 triệu đồng tiền ghi danh, đồng phục để “giữ chỗ” lớp 10.

Ông Lê Văn Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Hoa Sen khi đó xác nhận đã tiếp nhận học sinh và thu tiền giữ chỗ, đồng thời cam kết hoàn trả học phí hoặc hỗ trợ chuyển trường nếu không được giao chỉ tiêu.

Trong khi đó, tại Công văn số 8031 ngày 7/8, Sở GD&ĐT TPHCM khẳng định chưa đồng ý giao chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 cho Trường Hoa Sen; yêu cầu trường không được tuyển sinh khi chưa có quyết định giao chỉ tiêu.

Ngày 25/8, Sở GD&ĐT TPHCM đã yêu cầu Trường THCS và THPT Hoa Sen chấm dứt toàn bộ hoạt động tuyển sinh, giáo dục tại cơ sở 2; khẩn trương chuyển học sinh sang trường đủ điều kiện hoặc hoàn trả kinh phí đã thu nếu không bố trí được.

Ngày 1/9, Sở GD&ĐT TPHCM thông tin chính thức về tình trạng pháp lý và phương án bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh Trường THCS và THPT Hoa Sen. Theo đó, toàn bộ học sinh đang học tại địa điểm Km11+300 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, phải chuyển sang cơ sở giáo dục khác sau khi địa điểm này bị yêu cầu chấm dứt toàn bộ hoạt động tuyển sinh và giáo dục.

Ông Lê Văn Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Hoa Sen, cho biết nhà trường đã họp, lấy ý kiến phụ huynh và học sinh. Theo đó, gần 50% trong tổng số gần 700 học sinh tại cơ sở 2 dự kiến sẽ chuyển về học tại các cơ sở còn lại của Trường Hoa Sen. Hơn 50% học sinh còn lại sẽ chuyển sang các trường tư thục khác.