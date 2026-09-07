Lạng Sơn xác minh thông tin học sinh đi bè qua sông đến trường

TPO - Ngày 7/9, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết địa phương đã rà soát, xác minh và làm rõ thông tin phản ánh của báo chí về việc học sinh đi bè mảng qua sông đến trường.

Trao đổi với báo chí ngày 7/9, ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn xác nhận, tỉnh vừa rà soát, xác minh những phản ánh liên quan điều kiện đi lại của học sinh tại một số khu vực vùng cao, trong đó có thông tin học sinh phải sử dụng bè, mảng để qua sông đến trường.

Người dân tại xã Quý Hòa sử dụng bè tre qua sông Bắc Giang. Ảnh chụp thời điểm tháng 7/2026.

Cụ thể, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực tế giao thông khó khăn và tình trạng chia cắt tại một số khu vực tại xã Quý Hòa thời gian qua là có. Tại xã Quý Hòa đoạn có một đoạn sông Bắc Giang chia cắt một số khu dân cư với trung tâm xã và tỉnh lộ 231B. Tại các khu vực như xóm Soong Phụ, Nà Chỏn, thôn Nà Kéo, việc đi lại, đặc biệt trong mùa mưa lũ, còn nhiều khó khăn.

Còn ở xã Thiện Hòa, vào mùa mưa, nước sông Bắc Giang dâng cao, việc người dân sử dụng bè tre, mai ghép làm cầu tạm qua sông cũng là thực tế. Khi nước sông Bắc Giang dâng cao cũng có thể cuốn trôi bè, mảng và gây chia cắt giao thông.

Tuy nhiên, hình ảnh học sinh đi bè tre qua sông được sử dụng trong một số thông tin đăng tải trên báo chí gần đây được xác định chụp từ tháng 10/2025, không phải ngày 3/9/2026, khiến người đọc có thể hiểu đây là hình ảnh thực tế trước thềm năm học mới 2026 - 2027. Công an tỉnh Lạng Sơn cũng xác nhận khó khăn tại khu vực xã Thiện Hòa là có thật, nhưng việc sử dụng hình ảnh cũ để minh họa cho tình hình hiện tại là chưa phù hợp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, để hạn chế nguy cơ mất an toàn, chính quyền và lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp hỗ trợ. Hiện nay, học sinh qua sông, suối tại Khuổi Cọ, Bản Mè, xã Thiện Hòa được trang bị áo phao; việc qua sông bằng bè hoặc cầu dân sinh có sự hướng dẫn, hỗ trợ của người lớn. Tại xóm Soong Phụ, xã Quý Hòa, toàn bộ 19 hộ với 83 nhân khẩu đã được cấp áo phao sử dụng khi mưa lũ. Công an tỉnh cho biết đã xây dựng mô hình “An toàn cho trẻ qua sông” nhằm giảm nguy cơ tai nạn.

Qua sự việc, Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử và người sử dụng mạng xã hội kiểm chứng kỹ thông tin trước khi đăng tải, nhất là những nội dung liên quan đời sống người dân vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục rà soát những khu vực còn khó khăn, tham mưu chính quyền địa phương có giải pháp phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và học sinh khi mùa mưa lũ còn diễn biến phức tạp.