Bộ GD&ĐT sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình, sách giáo khoa

TPO - Theo Bộ GD&ĐT, năm học 2026 - 2027 sẽ sửa đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa nhằm đáp ứng các yêu cầu mới.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 -2027, Bộ GD&ĐT xác định, sẽ tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và an toàn trường học.

Một trong những nội dung được bộ đưa ra là tiếp tục tinh giản nội dung, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, tăng giờ học thực hành, trải nghiệm, STEM, ngoại ngữ.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo cắt giảm các cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp không cần thiết để giáo viên tập trung chuyên môn.

Đáng chú ý, trong năm đầu tiên toàn quốc sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất, Bộ GD&ĐT xác định nhiệm vụ trọng tâm là sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa để đáp ứng yêu cầu mới.

Từ năm học 2026 - 2027, cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất. (ảnh: Hà Linh)

Đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của người học. Hoàn thiện mô hình thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng gọn nhẹ, công bằng, giảm áp lực và chi phí xã hội đồng thời đảm bảo nghiêm túc, chống gian lận, tiêu cực.

Bộ GD&ĐT cũng đưa ra nội dung: Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, tăng cường kỷ cương trong dạy học, thi, tuyển sinh và quản lý dạy thêm, học thêm.

Tập trung giải quyết các điểm nghẽn về đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất. Đảm bảo đủ trường, lớp, đủ giáo viên đứng lớp. Trong đó, xử lý tình trạng quá tải trường lớp tại đô thị, khu công nghiệp và địa bàn tăng dân số cơ học nhanh,

Bên cạnh đó, đẩy nhanh sắp xếp tái cấu trúc hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập và đầu tư phát triển 3 -5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế,

Nghiên cứu phương án đầu tư phát triển một số hệ sinh thái, khu đô thị giáo dục đại học, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số vùng động lực.