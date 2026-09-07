Một trường tiểu học ở Nha Trang có 287 lớp, hơn 10.500 học sinh sau sáp nhập

TPO - Sau khi sáp nhập 13 trường tiểu học trên địa bàn, Trường Tiểu học Nha Trang được tổ chức với 1 trường chính, 12 phân hiệu và 5 điểm trường, quy mô 287 lớp, hơn 10.500 học sinh và 524 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Ngày 7/9, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết địa phương đã sáp nhập 13 trường tiểu học trên địa bàn, thành lập Trường Tiểu học Nha Trang.

Sau sắp xếp, trường này có 1 cơ sở chính, 12 phân hiệu và 5 điểm trường, với 287 lớp, hơn 10.500 học sinh cùng 524 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

Học sinh Trường Tiểu học Xương Huân 1 nay thành phân hiệu của Trường Tiểu học Nha Trang.

Theo lãnh đạo UBND phường Nha Trang, sau khi sáp nhập, công tác quản lý và tổ chức cán bộ cơ bản được duy trì ổn định, bộ máy vận hành theo hướng kế thừa mô hình trước đây. UBND phường sẽ thường xuyên giám sát, duy trì trao đổi với nhà trường nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện hiệu quả.

Về tổ chức bộ máy, thay đổi chủ yếu tập trung ở bộ phận gián tiếp và ban giám hiệu. Tại 12 phân hiệu, mỗi nơi được bố trí 1 phó hiệu trưởng phụ trách. Những người này trước đây là hiệu trưởng của các trường trên địa bàn nên nắm rõ đội ngũ giáo viên, nhân sự và tình hình thực tế tại cơ sở.

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho hay, cách bố trí nhân sự này nhằm hạn chế xáo trộn, tạo sự gần gũi và ổn định trong hoạt động của các phân hiệu, đồng thời tránh việc cán bộ, giáo viên phải điều chuyển qua lại giữa các trường.

Đối với công tác bán trú, các phân hiệu thực hiện thống nhất về suất ăn. Học sinh tại các cơ sở được phục vụ cùng một khẩu phần, không phân biệt trường chính hay phân hiệu.

Về quản lý bộ máy tại những trường có số lớp, học sinh đông, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết ngành giáo dục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, mỗi trường chính có 1 hiệu trưởng và 1 phó hiệu trưởng; mỗi phân hiệu được bố trí 1 phó hiệu trưởng phụ trách, trong khi các điểm trường không bố trí phó hiệu trưởng.

Việc tổ chức lại trường, lớp được kỳ vọng giúp điều tiết đội ngũ giáo viên hiệu quả hơn. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại các trường có thể được khắc phục khi các điểm trường được tổ chức trong cùng một trường lớn.

Giáo viên có thể được điều tiết, bố trí giữa các điểm trường, qua đó cân đối nhân lực, hạn chế tình trạng thừa, thiếu cục bộ và giảm ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm trường trước đây thuộc các trường khác nhau sẽ được quản lý và khai thác thống nhất trong cùng một trường. Giáo viên, học sinh có thể sử dụng và chia sẻ các cơ sở vật chất, thiết bị hiện có, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ công tác dạy và học.